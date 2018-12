Se coronan Águilas también en la Sub-17

Los canteranos de las Águilas del América completaron la obra y conquistaron el campeonato del Torneo Apertura 2018 en la categoría Sub-17, al derrotar a los Tigres 2-0 (3-0 en el global) en el Estadio Universitario.

Al gol anotado por Jorge Gómez en el juego de ida, se sumaron los de Marcos Montiel al minuto 8, y de Alejandro Gutiérrez, al 21′, para conducir al conjunto azulcrema a la conquista del título sobre el superlíder del torneo regular.

La escuadra americanista, dirigida por el ex mundialista Raúl Rodrigo Lara, tardó cinco minutos en acomodarse en la cancha, pero cuando lo hizo empezó a imponer condiciones y a mostrarse contundente en sus llegadas a la meta de los felinos.

En el amanecer del encuentro, el arquero de las Águilas, Fernando Tapia, realizó una atajada que brindó confianza a su zaga y al resto del equipo, que en la primera llegada de peligro perforó la cabaña de los Tigres.

Un descuido de la zaga de la UANL fue capitalizado por Montiel, quien entró por la derecha y sacó un tiro potente que no pudo alcanzar el arquero Alan Flores y el balón se fue hacia la red, para el 1-0.

Enseguida vinieron minutos de confusión para el equipo de Ángel Martínez Cervera y el América aprovechó para asentarse sobre la cancha y acompañarse mejor en sus arribos a la meta de Flores, generando peligro constante.

A los Tigres, en cambio, se les complicaba mucho salir de su territorio.

Al 21′, vino la debacle. Gutiérrez remató de cabeza dentro del área y consiguió la segunda anotación para la escuadra de Coapa, que se ponía arriba 3-0 en el marcador global.

Tigres no se dio por vencido, intentó acortar distancias y se lanzó sobre el arco contrario, con cierta claridad, pero el portero Tapia detuvo las ocasiones de gol generadas por los auriazules.

Con la tarea prácticamente hecha, el América manejó el partido en la segunda parte, mientras que los felinos se estrellaron una y otra vez en sus incursiones al ataque.