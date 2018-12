Organizan posada a niños de Unacari y Jineseki

Momentos de diversión, alegría, música, baile y juegos, disfrutaron las niñas, niños y adolescentes de las casas hogar Unacari y Jineseki del Sistema DIF-Sonora, en una posada en la Casa de Gobierno, en la cual los acompañó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Junto a personal del Sistema DIF-Sonora, la mandataria estatal “apapachó” a las niñas, niños y adolescentes que están bajo resguardo de esta Institución.

“Me da mucho gusto estar aquí en esta posada, me encanta que estén felices, es nuestra motivación, que nuestros niños que están a nuestro cargo tengan una infancia y una adolescencia lo más feliz posible porque sabemos que viven situaciones complicadas”, expresó.

La titular del Ejecutivo en Sonora aseguró que todos los funcionarios de su administración están enfocados en que estas niñas, niños y adolescentes salgan adelante en valores y principios, que reciban educación y en cierto momento puedan tener una familia que los adopte y los haga felices.

Niñas, niños y adolescentes, de entre 2 a 18 años son quienes asistieron a esta posada navideña en el patio de la Casa de Gobierno, donde les ofrecieron snacks, comida y aguas frescas, además de la diversión y trucos del payasito “Chavito”.

Como parte de las actividades, luego de un divertido juego, la gobernadora Pavlovich y el payasito “Chavito” le regalaron una bicicleta a Alejandro, de 14 años, quien desde que vio los premios pensó que si se ganaba una se la regalaría a su hermano Jordan, de 11 años, quien fue de los más felices en la fiesta.

Los hermanitos, que tienen alrededor de tres años en el hogar temporal Jineseki, manifestaron su agradecimiento a quienes cuidan de ellos y afirmaron haber disfrutado de esta posada con la gran familia del Sistema DIF Estatal.

La gobernadora Pavlovich se enterneció ante este gesto, debido a que siempre, pero sobre todo en estas fechas, dijo, es importante reflexionar y pensar en cómo puedes hacer más felices a los demás y ser una mejor persona.

“En el caso mío, me levanto todos los días pensando en cómo sacar a mis hijas adelante, que sean mujeres de bien, ya la grande ya casi lo logró, falta la chiquita, y también obviamente me levanto con una gran responsabilidad de cómo voy a sacar adelante a los sonorenses, es una gran responsabilidad el ser gobernadora y en estas fechas lo valoro más porque es un gran compromiso, lo hago con toda la convicción, el amor y la capacidad”, finalizó.