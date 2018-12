Gana “El Canelo” por nocaut

“El Canelo” sumó un nuevo título a su carrera, el tercero en diferentes divisiones.

Saúl Álvarez se le fue con todo al campeón desde el primer round. Rocky Fielding no aguantó el ritmo del tapatío, quien demostró en el ring mucho más experiencia y madera.

Fue una caída en el primer asalto, otra en el segundo, ambas por golpes conectados en la zona hepática, y para el tercer round vinieron dos más.

Fielding fue conectado de manera precisa con ganchos al hígado. El británico no aprovechó jamás su mayor alcance y estatura, y Saúl Álvarez se metió ahí, en pegarle a las zonas blandas.

Para el tercer asalto, cuando Rocky estaba doblándose por cuarta ocasión, el réferi detuvo el pleito, y así el mexicano ganó a los 2:38 de ese round.

Saúl conquistó el cetro Supermediano de la AMB en un abarrotado Madison Square Garden que recibió a más de 20 mil almas.

Se convirtió en el décimo mexicano que logra sumar tres coronas en distintos pesos.

“Agradezco a todos los que vinieron, fue un gran debut, y espero que sea la primera de muchas aquí en el Garden”, expresó el nacional que venía de derrotar a Gennady Golovkin en septiembre pasado.

Álvarez hizo su trabajo en el ring ante un rival que no presumía gran nivel. Rocky apenas se había coronado a mediados de año y a la primera defensa perdió ese cetro.

Saúl dejó su marca en 51-1-2, 35 KO’s, mientras que Fielding ahora deja su marca en 27-2, 15 KO’s.

La siguiente pelea de “Canelo” sería en Las Vegas el 4 de mayo de 2019, y se maneja que el rival podría ser el estadounidense Daniel Jacobs.