Consigue América primer título femenil

América Femenil se coronó campeón por primera vez en su historia luego de vencer en tanda de penales 3-1 (3-3 global) a Tigres, en un duelo que resultó dramático de principio a fin.

Las Águilas se metieron al Estadio Universitario, anoche más parecido a una caldera, ante casi 42 mil espectadores y le plantaron cara a las indomables, que pese a contar con una de las plantillas más poderosas de la Liga MX Femenil, no fueron capaces de doblar al conjunto de Leonardo Cuéllar.

Las de Coapa soportaron los embates de las felinas durante los primeros minutos, sobre todo los latigazos de Lizbeth Ovalle, quien les hizo pasar un infierno durante el duelo de ida en el Estadio Azteca.

Pese a que no había claridad al ataque, América se encontró con el primer gol del partido cuando, en un tiro de esquina, Diana González, quien también marcó en la ida, se anticipó a la marca de Greta Espinoza y conectó el esférico para anotar el 1-0 ante la sorpresa de todo el Uni.

Ya para la segunda parte, Tigres se volcó al ataque, obligó a que América retrocediera en sus líneas e intentó hacer daño por todos lados.

Al 49′, Katty Martínez estrelló un balón en el travesaño tras golpear suave dentro del área, y en el 69′, Nayeli Rangel tuvo la misma suerte al sacar un potente disparo imposible de detener para Cecilia Santiago.

La jugada de Rangel no terminó ahí. Espinoza recuperó el esférico, se internó en el área y fue derribada por una americanista, ganando un valioso penal.

Liliana Mercado fue la encargada de cobrar y empatar el partido al 71′.

América apostó a cuidar el empate, a cerrar los espacios y defenderse con uñas y dientes, lo que tanto le costó durante el duelo de ida.

El tiempo regular concluyó, y, ya en la tanda de penales apareció la figura de Santiago, quien con toda la experiencia intentaba intimidar a las jugadoras de Tigres cuando éstas se disponían a patear.

Rangel mandó su tiro al travesaño, mientras que la arquera del América detuvo los cobros de Carolina Jaramillo y Belén Cruz, suficiente para que las Águilas alcanzaran la gloria.

De esta forma, América femenil se coronó campeón del Apertura 2018, el primer título para la institución de Coapa en esta categoría.