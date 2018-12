Confía Toro Valenzuela en apoyo al beisbol en este sexenio

El exligamayorista sonorense manifestó su confianza en el apoyo que otorgará el presidente mexicano al deporte

El ex beisbolista mexicano de Grandes Ligas, Fernando “El Toro” Valenzuela, consideró que éste puede ser el sexenio del deporte y del beisbol.

“Creo que sí, para mí en lo personal creo que va a ser algo bueno y un sexenio del beisbol también”, comentó.

“El Toro” visitó Palenque, Chiapas, para participar en el denominado “Juego de la Esperanza” convocado por el municipio, junto con otros ex beisbolistas mexicanos como Teodoro Higuera.

Aunque se contempló la posibilidad de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con “El Toro” en el Estadio Luis Anzaldo de Palenque, el encuentro no se dio.

“Al señor Presidente le encanta este deporte, (espero) que haya mayor difusión de este deporte, el beisbol, es un deporte que probablemente no se le toma mucho en cuenta.

“Entonces esperemos que el sexenio sea del deporte y del beisbol. Lo ha dicho, que él va tratar de hacerlo lo mejor posible por el deporte y eso es muy importante”, agregó.