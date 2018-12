América se corona campeón

El Cruz Azul acumula 21 años sin título de la liga tras caer dos goles a cero

Las Águilas del América ya vuelan en lo más alto de la Liga MX, tras superar 2-0 a Cruz Azul en la vuelta de la Final del Apertura 2018, luego del 0-0 del primero de la serie, para sumar 13 campeonatos mexicanos, pero también mantuvo hundida a La Máquina en su crisis de 21 años sin título de Liga.

Los celestes se ilusionaban con alcanzar otra vez la gloria, sobre todo luego de terminar como líderes del torneo, de ligar 11 partidos sin derrota en el Estadio Azteca, de mostrarse con mayor fortaleza mental a lo largo del semestre, pero su mayor demonio volvió a aparecérsele.

Esta vez no necesitó de mucho dramatismo como en el Clausura 2013, bastó con que se equivocara el de experiencia y capitán, Jesús Corona, y el hombre de mayor seguridad en este torneo, y quizá uno de los mejores refuerzos del 2018, el argentino Iván Marcone.

El arquero le tiró el balón en los linderos del área en un saque de meta y Marcone sintió la presión de Oribe Peralta, quien punteó el esférico para que Edson Álvarez metiera disparo cruzado y abriera el marcador.

Los fantasmas celestes reaparecieron y el Coloso de Santa Úrsula ya rugía al son de los azulcremas, pues los cementeros ya no respondían.

Al técnico Pedro Caixinha le salió caro no meter de inicio a Roberto Alvarado, porque el “Piojo” pudo hacer más daño que Martin Cauteruccio en la media punta, y así no regalar el primer tiempo.

Cuando entró para el complemento, inquietó a las Águilas, pero entonces vino el yerro compartido de Corona y Marcone.

La Máquina intentó despertar con Andrés Rentería y Ángel Mena pero fue insuficiente.

El conjunto azulcrema ya sólo esperaba para rematar al rival y así lo hizo en un contragolpe, cuando Cecilio Domínguez metió disparo cruzado que tapó Corona, pero dejó el balón a Álvarez para que hiciera el segundo.

Ya los celestes perdían la calma, el dolor se acercaba y hasta el suplente Gerardo Flores se metió corriendo para darle un balón a sus compañeros, siendo expulsado por el silbante César Ramos.

Pudo ser peor la debacle si Corona no tapa dos remates sin marca de Renato Ibarra.

Cruz Azul ligó seis derrotas en Finales desde que se coronó por última vez en el Invierno 1997: Invierno 1999, Clausura y Apertura 2008, Apertura 2009 y Clausura 2013, además de ésta.

De paso, dejó el invicto en el Estadio Azteca, donde hilvanaba 11 duelos sin caída, cancha a la que llegó este semestre luego de pasar 22 años en el Estadio Azul.

Y llegó a 12 cotejos sin vencer a las Águilas desde que las goleara 4-0 en el Apertura 2014.

Lo peor es que habrá que ver si esta caída no repercute en el ánimo de un grupo que lució sólido todo el torneo y que ganó la Copa MX, como aquella derrota del Clausura 2013, que le valió al equipo años negros, con 6 torneos incluso sin Liguilla.

América ya es el más grande al despegarse de Chivas, escuadra que justo el sábado fracasó en el Mundial de Clubes.