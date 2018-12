Se resisten a que les bajen los sueldazos

Peña Nieto ¡se manda hacer una estatua!

Quieren subir penas a menores de edad

Que meten control en Tianguis Navideño

Por Martín Romo (El Verdugo)

Se resisten a que les bajen los sueldazos…Con todo y que la quieran frenar, pero lo que tal parece que será una realidad, es que ya nadie gane más que el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, que son $108 mil pesos mensuales, como lo marca la nueva Ley Federal de Remuneraciones, al revirarle a los inconformes que si no les gusta, “pos” que se vaya a trabajar a la Iniciativa Privada. De ese pelo.

Lo anterior en respuesta a las alrededor de 500 demandas colectivas de amparo que ya han interpuesto casi 3 mil integrantes del Poder Judicial de la Federación y los burócratas de otras dependencias, contra esa disposición legal que promoviera el Mandatario Federal emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), bajo la base de que ya se había caído en el exce$o en cuestión de sueldos. ¡Ñácas!

Es por eso que “señalara con dedo de fuego”, ante el argumento que ventilaran, de que con la reducción de esos megasueldazos se fomentaría la corrupción, que es más deshonesto que un funcionario acepte más de $600 mil pesos cada mes, por a su juicio esas sí ser “ingaderas”, bajo la idea de que no puede haber Gobierno rico y pueblo pobre, por como los vividores públicos se de$pachan con la cuchara grande.

Casi por nada es que López Obrador les echara en cara, que si les parece poco lo que ganarán por tener el honor de servirle a la Nación, pues que la puerta está muy ancha para que se cambien a la IP, donde a parte de que tampoco pagan mucho, es obvio que no tendrán todos los privilegios laborales de los que gozan como burócratas, así sean de confianza o de los llamados con pedigrí. ¡Pácatelas!

Así está esa medición de fuerzas que se trae Andrés Manuel contra esa burocracia que se creía intocable, al punto de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera entrada a un recurso de anticonstitucionalidad presentado por una minoría de senadores, para que no les quiten esas onerosas canonjías, al ser los de esa instancia judicial los más afectados, por lo que de ahí se están agarrando.

Y por si eso fuera poco o para terminar con esa rapiña, el mismo AMLO adelantó que apoya el que en el Congreso de la Unión estén por aprobar la llamada Ley de Austeridad Republicana, en aras de acabar con los lujos de los servidores públicos y terminar con las prácticas de los asesores, autos de lujo, viáticos, viajes y hasta los bono$ que se les otorgan incluso “por fatiga”, porque así están esos di$pendio$. ¡Zaz!

No obstante y que después de tantos e$tira$ y afloja$, finalmente trascendió que no será tan tajante ese bajón o disminución en los sueldos, como era la propuesta original de la máxima autoridad presidencial, al menos no aplicará retroactivamente para los actuales magistrados, ya que sólo tendrá efecto para los nuevos o quienes vayan entrando, eso después de una negociación con los diputados morenistas. ¡Órale!

Peña Nieto también ¡¡se manda hacer estatua!!…Aunque es algo a lo que no se le diera mucha publicidad, por obvias razones, pero han de saber que a los ex mandatarios de la República todavía de pilón les mandan hacer una estatua, como si se lo merecieran, para colocarla en la llamada Calzada de los Presidentes, ubicada en Los Pinos, de ahí que la de Enrique Peña Nieto se convirtiera en la treceava.

De ahí que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación al poder presidencial, es que desde ya han comenzado a especular si transformará o acabará con esa tradición, que no por nada es vista como una egolatría, por como les hacen esos monumentos, que más bien deberían ser en honor a la ignominia o desvergüenza, si se analiza que salen entre el repudio popular. ¡Vóitelas!

Aún así lo que es el despeñado de Peña no se quedó con las ganas de mandarse a fabricar esa efigie de bronce, que al igual que las otras doce, mide 2.20 metros de alto y tiene un peso aproximado 200 kilogramos, para ser lucida en lo que antes era la residencia oficial y que desde el pasado 1 de diciembre dejara de ser el hogar del Ejecutivo en turno, para abrirse al público. Así la apertura.

Si se toma en cuenta que hasta en eso dejaron muchas dudas o que desear, porque a pesar de que a través de una solicitud de transparencia pidieran la información sobre el costo, autor y características, lo que son los de la Secretaría de Cultura, simplemente se escudaron en que a ellos no les correspondía ofrecer esos datos; en tanto que la Oficina de la Presidencia ya después salió con que eran cifras inexistentes. ¡Ajá!

Motivo por el cual es que hay que ver si AMLO terminará con esa modalidad de vanidad, que representa una burla para las mayorías, después de que Peña saliera con la aprobación más baja de la historia. ¡Ups!

Quieren subir penas a menores de edad…Aún y cuando siempre ha sido un tabú y por ende intocable, habría que ver si no queda en simple intento lo adelantado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Blanca Camacho, de que proyectan reformar la respectiva Ley, para que a los menores de edad no se les facilite delinquir.

Pues el plan es el de por fin aterrizar una propuesta de modificación, en conjunto con Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, a fin de que a la chamacada no se les haga fácil el cometer toda clase de actos delictivos, a sabiendas de que no pueden ser procesados, por todavía no alcanzar los 18 años, de el ahí el porque hacen y deshacen, y es que hasta bandas delincuenciales ya han formado. ¡Tómala!

Ya que en la actualidad y producto de la modernidad cibernética, independientemente de su edad biológica, lo que es su desarrollo mental ya es otro, lo que explica el porque nuevamente están poniendo sobre la mesa lo que siempre se ha intentado, pero que jamás se ha hecho, como es el promover posibles cambios a la Ley de Justicia para Adolescentes, para que ahora sí “tenga dientes” y los enjuicien.

A raíz del como hoy en día lo que son esos jóvenes delincuentes prácticamente se mofan de todas las autoridades habidas y por haber, por las actuales leyes no contemplar sanciones y sólo amonestaciones, salvo en cierto casos muy especiales, de ahí el porque delincan impunemente, por lo que ojalá y que Camacho Sosa y los expertos en esa materia, no vuelvan a quedar en puras buenas intenciones.

Y es que cuando menos debería tipificarse, que mínimamente los padres respondieran por las acciones delictivas de sus hijos, al estar bajo su autoridad y responsabilidad, ¡pero que va! ¿Qué no?

Que meten control en Tianguis Navideño…El que vaya que ya es ¡ooootra cosa!, es el llamado Tianguis Navideño que cada año instalan en el céntrico Jardín Juárez, por el control con que esta vez lo hicieran, al no caer en los chantajes de los cabecillas de los vendedores ambulantes, con todo y que de última hora autorizaran 15 nuevos puestos para sumar 204, con la advertencia de que no habrá más.

Porque si bien tales permisos extras se aprobaron después de una protesta que realizaran el pasado sábado, el director de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco Morales, aclaró que se debió a que los citados comerciantes ya habían comprado la mercancía que venderían, que es por lo que hicieron la excepción, ya que inicialmente solamente habían “palomeado” 189 por cuestiones de seguridad.

En lo que es una reorganización que hicieran y no porque se les ocurriera, sino por finalmente haber tomado en cuenta las recomendaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil, al considerarse que debe haber un espacio para una evacuación en caso de presentarse una emergencia, porque lo que era antes, nomás no les dejaban ni por donde caminar a los compradores, por el amontonamiento que había.

Ya que en esta ocasión y a partir de ese reordenamiento que llevaran a cabo, vaya que se ve más despejada el área, porque para empezar dejaron más libres las banquetas con pasillos más abiertos, siendo que anteriormente quedaban casi bloqueadas con tanto vendedor, de ahí que la clientela se metía entre los locales a como podía, porque aquello parecía un riesgoso laberinto. Ni más ni menos.

O séase que así está la diferencia, porque contrario a que anteriormente el negocio era otorgar anuencias al por mayor, como resultadote que les representaba un ingreso extra, ahora ni siquiera permitieron esa vendimia en el sector Poniente o sobre la avenida Matamoros, ya que ese lugar lo usarán para actividades artísticas decembrinas, así como la instalación de una villa navideña. Así el cambiazo.

