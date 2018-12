Reconocen trayectoria de Rodolfo Medina

En reconocimiento por su trayectoria como ejecutante, formador de varias generaciones de músicos, e instituciones musicales, así como por su valiosa aportación y legado como maestro de la Universidad de Sonora y por la preservación musical de la región, Rodolfo “Chino” Medina recibió el Premio a la Cultura y las Artes 2018.

Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo, en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, reconoció la trayectoria y legado de Rodolfo Rivera Medina, quien estuvo acompañado de su familia, del director general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez y los integrantes del comité evaluador de las propuestas presentadas mediante convocatoria.

“Hoy se instituye el Premio Sonora a la Cultura y las Artes, tardó en llegar, pero llegó. Este premio sin duda alguna será uno de los más importantes que se entregará en Sonora y hoy lo recibe Rodolfo Chino Medina”, expresó.

En el Salón Gobernadores en Palacio de Gobierno, Rodolfo “Chino Medina” mostró su agradecimiento por la distinción recibida, que dijo es un compromiso para continuar aportando cultura a través de la música.

Además, destacó el impulso que tuvo en su infancia por parte de su mamá, quien antes del abecedario le enseñó las escalas musicales, ya en secundaria el mayor Isauro Sánchez Pérez le dio clases de trompeta como instrumento que lo ha acompañado toda la vida.

“En la música hay dos elementos, como en todas las artes, trabajar en equipo y con el público que nos sigue, equipo he formado con músicos sonorenses, muchos elementos valiosos que me han acompañado en esta carrera musical. Gracias a todos por esto que me motiva a seguir adelante, por esto que me hace sentir profeta en mi tierra. Viva la música, viva Sonora”, resaltó.

Por su parte, Mario Welfo Álvarez Beltrán destacó que la idea de este premio, con estímulo económico de 100 mil pesos, es reconocer la labor, la trayectoria y compromiso de aristas y colectivos que han desarrollado su profesión en el marco de la creación, gestión, promoción y ejecución de cualquier disciplina artística y cultura.

“Este galardón busca proyectar a personas que quizá desde una trinchera discreta con su labor artística aportan extraordinarios elementos para el desarrollo humano y social de nuestra comunidad, y reconocemos su esfuerzo a veces con limitaciones y remando a contracorriente para no perder el objetivo del trabajo artístico, que es llevar alegría y nuevas formas de paz a quienes lo necesitan. Un ejemplo de ello es nuestro homenajeado de hoy, el maestro Rodolfo “Chino” Medina, quien fue propuesto por sus colegas y la propia comunidad como candidato a este primer premio”, apuntó.

Antes de finalizar el acto, Patricia Medina, hija de Rodolfo “Chino” Medina, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich la entrega de este Premio, y mirando a los ojos a su padre le expresó todo el orgullo que siente por él.