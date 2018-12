Psíquica asegura que Luis Miguel murió hace varios años (VÍDEO)

La vidente Deseret Tavares afirmó a través del programa “Basta de Todo”, en Argentina, que Luis Miguel está muerto. La bruja aseguró que falleció hace muchos años, por lo que fue reemplazado por un doble.

“Cuando yo le pregunto el estado físico de Luis Miguel a las cartas me dice que está muerto, y cuando pregunto si está muerto me dicen que sí. Sobre la mujer que encontraron en Argentina las cartas me dijeron que ella sí es Marcela Basteri”, afirmó en la emisión.

Su argumento cobró fuerza al afirmar que Luis Miguel está muerto, pues no se han realizado pruebas de ADN para confirmar su parentesco con la mujer localizada en calles de Argentina hace unas semanas, la cual se dice sí es Marcela Basteri.

En este vídeo se puede escuchar la entrevista completa, en donde realizó predicciones de todo tipo, pero donde habla del ‘Sol de México’ es a partir del 20:20: