Entrega Gobernadora Claudia Pavlovich becas a estudiantes de preparatoria

El Gobierno del Estado ha entregado 26 mil 721 becas a niñas y niños de educación Básica, en el actual ciclo escolar, ya que su formación y aprendizaje son las herramientas más importantes para salir adelante y cumplir sus metas, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Lo anterior, al encabezar la entrega de 675 becas a jóvenes de preparatorias de Sonora, en un esfuerzo conjunto con el programa Bécalos de Fundación Televisa. La gobernadora Pavlovich explicó que se está apoyando a estudiantes de nivel Medio Superior por excelencia académica, desempeño artístico, deportivo y por trayectoria en sus estudios.

“No se cansen de trabajar y de ser disciplinados, la educación es lo que nos va llevar siempre a alcanzar metas, a ser hombres y mujeres de bien, hemos entregado 26 mil 721 becas, pero estas 675 becas son distintas, es otra convocatoria donde participa la Fundación Televisa, donde nosotros ponemos una parte y es así como logramos los fondos para que ustedes tengan oportunidades y sean apoyados por su talento y su trayectoria”, expresó.

La gobernadora mandataria estatal llamó a los estudiantes presentes en las instalaciones del Instituto Sonorense de la Juventud a no rendirse en su formación académica e ir más allá del aprendizaje en las aulas.

“La mejor herramienta para salir adelante en esta vida es la educación, no hay otra, y la educación es la que te lleva a alcanzar tus metas, no dejen de soñar, no dejen de atreverse a hacer cosas distintas, a hacer cosas con imaginación e innovación, atrévanse también a ser emprendedores, pueden ustedes emprender muchas cosas”, destacó.

Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, explicó que a cada uno de los estudiantes se le otorga un apoyo promedio de 600 pesos mensuales, el cual representa un estimado de 7 mil 200 pesos al año, y en esta ocasión se entregó lo correspondiente al ejercicio de septiembre a diciembre.

Estalla vivienda por fuga de gas en el Fraccionamiento Villa Bonita de Hermosillo

Una persona lesionada y varias viviendas dañadas dejó la explosión de una casa en la colonia Villa Bonita debido a una acumulación de gas. Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas en el retorno Gogliani casi esquina con bulevar Roberto Reynoso, cuando el propietario de la vivienda ingresó al lugar y al encender la luz se registró la explosión.

Según la información recabada en el lugar de los hechos, el propietario llegó solo y resultó con quemaduras leves en la parte del abdomen y los brazos. La vivienda se derrumbó y las casas aledañas sufrieron derrumbe de bardas y puertas, mientras que al menos cinco viviendas más resultaron con los vidrios quebrados y puertas dañadas

Las ventanas y puertas de viviendas ubicadas hasta cerca de 300 metros se estremecieron al momento de la explosión, donde el fuerte tronido alertó a los vecinos.

