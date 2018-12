Desechan solicitud de juicio político contra Maloro Acosta

No iniciar el procedimiento de juicio político en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, ex presidente municipal de Hermosillo, resolvió por mayoría la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, al no actualizarse la realización de la conducta establecida en la Ley de Responsabilidades.

Dicha disposición establece los actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, entre ellos cualquier infracción a la Constitución Política local o a las leyes estatales cuando causen perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus municipios, o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Jesús Alonso Montes Piña, explicó que el dictamen va en razón de la denuncia que presentó Miguel Ángel Armenta Ramírez, la cual en este momento no tiene los elementos probatorios suficientes.

Aclaró que “los diputados de la comisión no estamos diciendo que el ex presidente de Hermosillo no haya cometido algún desfalco o un quebranto a la hacienda del Municipio, estamos diciendo que los elementos que presentó el acusador no están todavía sustentados en tales pruebas y no somos nosotros quienes vamos a exonerar al expresidente”, aseveró.

Armenta Ramírez presentó la solicitud el pasado ocho de noviembre, para que iniciara procedimiento de juicio político en contra del exalcalde de Hermosillo por supuestamente haber cometido conductas establecidas en la fracción VI del Artículo 270 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En su escrito, señaló que con el refinanciamiento obtenido por el Ayuntamiento de la capital durante la administración anterior se produjo un quebranto a la hacienda municipal.

El promovente, quien ratificó la denuncia ante la comisión el pasado cinco de diciembre, acompañó a su escrito como medios probatorios el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales explicó que en el compendio de pruebas contenidas en el expediente que fue analizado por los nueve integrantes no hay elementos firmes para iniciar juicio político.

“Desafortunadamente, bien lo decía alguno de los compañeros, se adelantaron a la denuncia; debieron haber esperado al término de las auditorías para que fuera el resolutivo definitorio el que nos diera la posibilidad de tener los elementos suficientes para fincar responsabilidades”, afirmó el diputado Montes Piña.