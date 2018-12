Vence Magic a los vitoreados Bulls

El gran apoyo de la afición tricolor no ayudó a los Chicago Bulls en su primer juego en México, pues alargó su racha negativa en la temporada tras perder anoche 97-91 ante el Magic de Orlando.

Pese a que la Arena Ciudad de México estuvo de su lado en todo momento, los Toros no supieron corresponder a ese respaldo que obedeció más a la nostalgia por aquel equipo histórico de la década de los 90 del siglo pasado que al desempeño de este renovado conjunto que sumó su décima derrota en 11 juegos en la actual campaña.

Tras abrir el marcador por conducto de Ryan Arcidiacono con un tiro de un punto desde la línea de castigo y luego llevarse el primer cuarto 26-24, se pensó que Chicago desplegaría un buen juego, pero no fue así.

Los dirigidos por Jim Boylen fueron neutralizados poco a poco por Orlando que apenas iniciado el segundo periodo dio la vuelta al marcador y solo lo perdió por momentos en el último episodio, que fue el más emocionante de todo el partido.

En el cuarto definitivo, los Toros quisieron sacar el honor y tuvieron chispazos que les permitieron empatar a 91 puntos a menos de un minuto de completarse el tiempo de juego.

Pero sólo fueron ilusiones porque Orlando se acomodó mejor y bloqueó así casi todas las jugadas de su rival.

D. J. Augustin dio la estocada a los Bulls anotando en las dos ocasiones que tuvo un par de tiros libres por faltas y que cerraron el marcador.

Nikola Vucevic demostró por qué es de los mejores elementos de Orlando en la actualidad al colaborar con 26 puntos y además guiar a sus compañeros a ejecutar mejores jugadas sobre unos Bulls que se vieron desesperados e impotentes varias veces y fallar tiros relativamente fáciles.

A los jugadores de Florida, que jugaron como locales, no les afectaron los abucheos del respetable cada que iban a la línea de castigo por faltas, muchas de ellas inocentes, de los Toros. En respuesta, bloquearon a más de uno de sus oponentes ganándose más silbidos.

Con 23 puntos, Zach LaVine fue el mejor hombre de los visitantes, quienes carecieron de un buen armador.

Solo Robin López arrancó gritos de festejo con algunas clavadas que sin embargo no ayudaron mucho a su equipo.

Orlando llegará el sábado con el ánimo a tope para enfrentar a Utah en su segundo partido como anfitrión en la Ciudad de México.