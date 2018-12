Inician actividades del cuarto serial de atletismo

Las competencias iniciaron ayer y culminarán el domingo en las instalaciones del estadio “Héroe de Nacozari”

El cuarto y último Serial de Atletismo del año tendrá lugar este fin de semana en la capital sonorense con sede en la pista y campo del estadio “Héroe de Nacozari”.

Las acciones arrancaron este viernes, seguirán el sábado y cerrarán el domingo en las categorías Promocional, Sub 16, Sub 18, Sub 21 y Libre (Primera Fuerza) tanto varonil como femenil.

En total se inscribieron 497 atletas de 16 municipios: Agua Prieta, Hermosillo, Cananea, Nogales, Magdalena, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Guaymas, Empalme, Cajeme, Benito Juárez, Navojoa, Huatabampo y Nacozari.

El Serial de Atletismo avalado por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora llevó a cabo sus dos primeras fechas en Nogales, Ciudad Obregón y en Caborca con la participación de atletas de toda la entidad.

El evento organizado por el Club Halcones de Hermosillo inició a las 2:00 de la tarde de este viernes y las otras dos jornadas serán matutinas pues arrancarán en puntos de las 8:00 de la mañana.