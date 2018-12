Ignoran exfuncionarios llamado a comparecer

Dany Ortega

Los ex funcionarios municipales Marco Antonio Sandoval Márquez y Fortino León Robinson, ex titulares de Desarrollo Social y de Alumbrado Público respectivamente, no acudieron este jueves a la segunda ronda de comparecencias que realiza la administración actual.

La Comisión Especial Plural Entrega-Recepción, citó en la Sala de Cabildo a las 10:00 horas a Sandoval Márquez, y a las 13:00 horas a León Robinson, sin embargo ambos enviaron el mismo escrito que habían presentado el pasado martes Arturo César García y Alba Celina Soto Soto, en donde argumentan que el gobierno a cargo de Célida López Cárdenas, debió llamarlos entre el 17 de octubre y 7 de noviembre.

Ante ello, la contralora municipal, Patricia Argüelles Canseco, señaló que el área jurídica de Cabildo analizará el escrito enviado por los ex funcionarios para conocer la sanción correspondiente a cada caso.

“Las sanciones están tipificadas dependiendo de la gravedad en la Ley de Responsabilidades, las cuales pueden ir desde una amonestación hasta una inhabilitación”, indicó.

Asimismo, dijo que no serán citados nuevamente por la Comisión, ya que los archivos con las observaciones de irregularidades serán enviados al Congreso antes del 4 de febrero.

Agregó que las comparecencias en donde se llamarán a 12 ex funcionarios de dependencias municipales para aclarar las anomalías que se observaron durante el proceso de Entrega-Recepción, continuarán hasta el 15 de enero debido al periodo vacacional.