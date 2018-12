Descartan reaparezca hoy Juan Gabriel

El amigo personal del “Divo de Juárez” está seguro de que el cantante está muerto, aunque reconoció que nunca vio su cuerpo cuando llegó al lugar donde falleció

El productor musical Gustavo Farías, amigo personal de Juan Gabriel, está seguro de que el “El Divo de Juárez” no reaparecerá este sábado como se había dicho.

Farías aseguró que el cantante está muerto, aunque reconoció que nunca vio su cuerpo cuando llegó al lugar donde había fallecido, aseguró a Telemundo.

“Estaban totalmente hechos pedazos, no vi el cuerpo pero vi a las personas que sí vieron el cuerpo y que no quieren hablar porque sus razones tendrán”, afirmó el productor ganador del Grammy Latino en el 2016 con el disco “Dúos 2” de Juan Gabriel.

El productor dijo que Gilberto Andrade, quien era entonces el representante de Juan Gabriel, le enseñó su mano y tenía una mordida debido a que trató de abrir la boca al cantante para resucitarlo, pero su mandíbula se contrajo.

Farías contó que se encontraba en Los Ángeles cuando recibió la noticia, por lo cual viajó a Santa Mónica a donde Juan Gabriel y llegó al hotel a la 13:00 horas.

Oficialmente el cantante fue declarado muerto a las 11:45 horas del 28 de agosto del 2016 y la noticia se dio a conocer a las 13:00 horas.

Hace unas semanas, Joaquín Muñoz, ex representante de Juan Gabriel, aseguró que el músico iba a reaparecer ante el público este 15 de diciembre, asegurando que su muerte había sido fingida por razones de fuerza mayor.