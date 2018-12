¿Comer poco hace que el estómago se haga chico?

Si dejas de comer, ¿es posible que tu estómago se vuelva más chico y te empieces a llenar con menos comida? Pues no…odio tener que dar mala noticias, pero esto es sólo un mito, según WebMD.

Creo que todos hemos escuchado o leído ese rumor de que cortar nuestras calorías causa que nuestro apetito se reinicie y, con el tiempo, el elástico estómago podría hacerse más pequeño de manera natural.

Si suena como algo ridículo…es porque lo es. Sí, el estómago es muy elástico y puede cambiar de tamaño para digerir una comida grande que nos evitará el hambre. Algo de lo que actualmente no tenemos que preocuparnos tanto, pero en la época prehistórica, era muy importante.

¿Pero hacerse más pequeño? Tu estómago es capaz de regresar a su tamaño natural después de un banquete. Pero no continuará haciéndose más pequeño, incluso si empiezas a comer menos con el tiempo.

Todos los estómagos tienen el MISMO tamaño

Si comer menos fuera lo único que necesitáramos para reducir el tamaño de nuestro estómago, se entendería que las personas con peso normal tendrían bolsas de alimentos más pequeñas que las personas con sobrepeso. Pero ese no es el caso, según los hallazgos publicados en la revista Gastroenterología. Independientemente de cuánto pesemos, el estómago de todos es casi del mismo tamaño.

Si aún eres escéptica, ponte a pensar en esto: tu cuerpo fue diseñado para ingerir suficientes calorías para mantenerlo en funcionamiento, incluso en momentos de escasez. Por lo tanto, tu estómago no se va a encoger si comes menos.

De hecho, la mayoría de nosotros tendemos a sentir más hambre cuando reducimos nuestra ingesta calórica. Esto sucede porque tu cuerpo empieza a pensar que te estás muriendo de hambre. Así que obtienes múltiples respuestas fisiológicas y hormonales para intentar volver a tu peso.

Tu sistema se inunda con la hormona del hambre, grelina, lo que hace que la comida sea aún más difícil de resistir. Al mismo tiempo, la temperatura de tu cuerpo y la tasa metabólica disminuyen en un intento por conservar energía.

No cortes tus calorías para encoger tu estómagos

Disminuir drásticamente tus porciones no sólo no encogerá tu estómago, sino que podría volverse un arma de doble fila. Y si logras perder unos cuantos kilos de más, te aseguro que los recuperarás con intereses.

Sin embargo, como sabrás, bajar de peso no es imposible. Pero para hacerlo exitosamente, necesitas bajarle a la comida gradualmente para que tu cuerpo no se aloque y piense que no va a recibir comida nuevamente.

Fuente: Eme de mujer