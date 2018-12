Tres tips súper simples para no subir de peso en estas fiestas

Seguramente ya sabes que en diciembre, prácticamente todo mundo sube de peso y que en México esos kilitos extra adquiridos durante las fiestas, van de los 3 a los 8…ya no más, Kristen Kizer, dietista del Houston Methodist Hospital tiene la solución para que jamás vuelva a pasarte y sin que tengas que pasarla.

No es tooooooda la comida del mundo

Come porciones iguales a las que comes en cualquier otro día del año, no porque haya mucha comida tienes que terminarla toda. Además, esto te ayudará a saborear más cada cosa y evitará que tengas malestar estomacal.

¡Descansa!

Aunque seguro andarás de posada en posada y luego de recalentado en recalentado, tu cuerpo necesita descanso para poder procesar correctamente los alimentos y sus nutrientes.

Por otro lado, si te la pasas con sueño, estarás más vulnerable a comer por impulso y no por hambre.

Olvídate del estrés. ¡Ahora!

Vamos a decirle adiós de una vez por todas al terror psicológico que el peso corporal genera porque ya desde ahí nos estamos haciendo daño. Cuando tu cuerpo está pasando por demasiada presión, genera cortisol, eso hace que las células se inflamen y así no pueden liberar la energía que al quedarse guardada se convertirá en grasa. Por favor, ¡disfruta de las fiestas!

Otras cositas rápidas

– Elige: Postre o alcohol

– Inscríbete a una carrera posterior a las fiestas; te servirá de motivación.

– Durante el día, trata de consumir alimentos saludables y bajos en grasa y carbohidratos.

– No guardes espacio para la cena, haz tus tres comidas de forma habitual.

Fuente: SDP noticias