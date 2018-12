¡Cierran filas! en materia de seguridad

“Amargan” Navidad a ex funcionarios

No la tendrá fácil con recorte alcaldesa

Empieza una limpia en Fiscalía Estatal

Cierran filas en materia de seguridad…La que no pudo haber ocurrido en mejor momento para Sonora, es la reunión que acaba de tener la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en el marco de la cumbre de la Conago, después de los hechos violentos registrados en Magdalena de Kino. De ese pelo.

Al trascender que en esa encerrona de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), encabezada por el sonorense Durazo Montaño, se dio algo así como un cierre de filas, con la mira puesta en trabajar de manera coordinada en estrategias y acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los Estados, a fin de contrarrestar al creciente incidencia de las diferentes actividades delictivas. ¡Órale!

Eso al ponerse de manifiesto, que los mandatarios y Francisco Alfonso, de lo que quedaron más que convencidos, es que lo menos que deben de hacer, es estar unidos, al estilo de Los Tres Mosqueteros, bajo la consigna de que el enemigo está afuera y no entre ellos, porque a final los que han estado quedando en medio y desprotegidos, son los cada vez más inseguros ciudadanos en general. ¡Qué tal!

O séase que durante ese encuentro de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago, prácticamente pusieron sobre la mesa el dicho que dice, ¡la unión hace la fuerza!, como lo resaltara Claudia, al apuntalar que sólo a través del trabajo transversal o en un solo frente, pueden conseguirse los resultados que necesitan las Entidades, entre ellas la sonorense, para que estén más seguras.

Casi por nada es que Pavlovich Arellano destacara, que en ese acercamiento abordaran temáticas que son prioritarias y fundamentales para implementar toda clase de tácticas preventivas, pero principalmente la que tiene que ver con el presupuesto a destinar para las regiones estatales, siendo uno de ellos el del Fondo de Apoyo a Estados y Municipios, cuyos montos todavía están por definirles. De ese vuelo.

En tanto que en lo que corresponde a la operatividad, en ese mismo intercambio de ideas y proyectos les anunciaron que a la brevedad harán el nombramiento de quienes habrán de fungir como Secretario Técnico Federal en cada Estado, ante lo que la Mandataria Estatal reiterara, que será respetuosa del mismo, ya que lo importante es colaborar en equipo, para garantizarle resultados a los ciudadanos.

En esos buenos términos dan cuenta que estuvo ese cabildeo con el oriundo de Bavispe, como parte de una labor coordinada que por cierto ya se está notando, como se evidenciara después de la balacera registrada el pasado martes en la ciudad magdalenense, entre bandas rivales del crimen organizado, por como los elementos policiales federales y estatales, así como del Ejército, controlaran la situación.

No en balde es que el alcalde, Francisco Javier Zepeda, les reconociera la atención y auxilio recibido, por como desde un primer hicieran acto de presencia y resguardaran a la población, a tal punto de que ya ayer reportaran la detención de tres involucrados en esos hechos, así como armamento. Así el acierto.

“Amargan” la Navidad a ex funcionarios…Y los que siguen diciendo el pecado, más no el nombre de los pecadores, son los de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), de la que es fiscal Odracir Espinoza, luego de que de manera sorpresiva ventilaran la ejecución de dos órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del Ayuntamiento de Nogales por presuntos actos de corrupción.

Toda vez que a la clásica ocultaron las identidades de dicho par de ex vividores públicos municipales, a los que les imputan un supuesto delito de peculado con dineros municipales, por aproximadamente $8.3 millones de pesos, aunque se filtró que uno de ellos es el ex Tesorero, Luis Fernando Córdoba Valdés Barba, quien ocupara ese cargo los últimos 8 meses en el trienio del ex alcalde, Ramón Guzmán.

Aunque lo único cierto es que a todas luces se encontraron las pruebas suficientes para ponerlos tras las rejas y con ello amargarles la Navidad, no obstante y que lo más probable es que más hubieran tardado en detenerlos, que en que salgan libres bajo fianza, con todo y que la penalidad por esa causa va de los 6 años a los 12 años de cárcel, y una inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 12 años. ¡Zaz!

Pero pues así está el alcahuete nuevo marco legal, como lo exhibe que con todo y que se les arrestara por presunta corrupción, ni tan solo una “quemada” les dan, para que se sepa quienes son los que fallaron a la confianza ciudadana, como si se hace con quien roba un simple pedazo de carne por hambre, al cuando manos manejarse sus iniciales, pero en este caso ni eso, de ahí el porque de la recriminación “ciudadana”.

Es por eso que duden de las cifras dadas a conocer por el burocrático vocero sin voz de la FAS, el sureño de Salvador Ávila, de que del 2015 a la fecha se han presentado 581 denuncias, de las cuales 335 fueron vía instancias de gobierno; 246 por ciudadanos, y se han resuelto 231; además de que han girado 54 órdenes de detención, como las que dicen que todavía están pendientes por lo de la Comuna nogalense.

No la tendrá fácil con recorte alcaldesa…Quien vaya que no la tendrá fácil, es la alcaldesa Célida López, por como le está entrando al recorte de personal sin tacto y mucho menos guardando las formas, al manejar que hay muchos empleados de confianza y sindicalizados que están de más o que no se requieren, de ahí que por eso despedirán a 600 para ahorrarse $300 millones al año. De ese tamaño.

Porque si bien se sabe que hay trabajadores que no se necesitan, ciertamente que está de más el que se los echen en cara, y menos hora que pretenden correrlos, porque con esa violencia innecesaria lo único que López Cárdenas está logrando, es que los cabecillas sindicales se le pongan en guardia, como Salvador Díaz del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo. ¿Qué no?

Y para prueba está el que ya advirtieran que no están de acuerdo con esa corrida, y no precisamente de toros, sino de burócratas municipales, y es que nomás lo que es Díaz Olguín tiene cerca de mil 700 agremiados; en tanto que Jovita Monge, del recién formado Sindicato Auténtico Independiente, agrupa a 300, que obvio se resisten a dejar el “hue$o” o puesto, porque es como quitarle la mazorca a un cochi.

Con todo y que a la “Presimun” emanada de Morena le asista la razón, referente a que es una corredera dolorosa, pero que se amerita, por como anticipara que de no lograrse esa “adelgazada de la obe$a” nómina, lo más probable es que caigan en el riesgo de tener que dejar de pagar quincenas, porque al paso que van no contarían con el flujo monetario para liquidarla en tiempo y forma. Así “la ruina”.

Tan es así que aflorara, que a lo que son los funcionarios de primer nivel, ya les bajaron sus sueldazos en un 20%, mismos que casi rayaban en los $50 mil del águila cada mes, que no es cualquier bicoca, por lo que así les hicieron esa “aju$tada” en sus salarios, y sin que “pegaran de gritos”, como una forma de anticiparse a que les dijeran que tenían que empezar como el buen Juez, es decir, por ellos mismos.

Empieza una limpia en Fiscalía Estatal…Donde sí que ya tomó forma una “limpia” de funcionarios, es en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Claudia Indira Contreras Córdova, con la esperada oficialización de varios nombramientos que ya habían andado de boca en boca, y que se ven como algo normal, tras su llegada a esa posición justiciera. Así el dato.

Así que con la misión de que le abonen a la nueva política de tener una Fiscalía más cercana a la gente, es que designaran a Julián Gustavo Bustamante Pérez como Vicefiscal de Investigaciones; Guadalupe Orduño García en la dirección de Comunicación Social; Gilberto Gradías Enríquez como Coordinador General de Tecnologías e Información; y José Luis Sígala Servín en la Delegado Regional.

Más menos así estuvieron esos destapes y con la respectiva toma de posesión, como parte de una reestructuración que está teniendo lugar en esa instancia procuradora, luego de que Claudia Indira se convirtiera en la primer mujer en desempeñar esa función, de ahí que la pretensión sea la de reunir a los perfiles que considera que están aptos para sacar la chamba y escribir esa nueva historia. ¿Será?

Es por lo que en la ceremonia en la que rindieran protesta, Contreras Córdova no dejara pasar la ocasión para leerles la cartilla y aclararles el compromiso que asumen, como es el llevar a la FGJE a otro nivel, al promover un nuevo modelo que le de prioridad a la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con la intención de que atienda la investigación para el esclarecimiento de los delitos.

Lo anterior al resaltar que desde que aspiró a la máxima silla de esa Fiscalía, se replanteó el que debe ciudadanizarse esa dependencia, a través de estar en contacto con la ciudadanía, de ahí que casi casi les dijera que no será “enchílenme otra gorda”, porque les requerirá de mucho esfuerzo, entrega y convicción, motivo por el cual es que así los comprometieran, tocante al desafío que tiene por delante.

