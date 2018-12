Prueba de fuego balacera de Magdalena

Terminan de “borrar” Reforma Educativa

De$tapan otra cloaca contra un ex alcalde

Que “hacen su papelito” los asaltabancos

Por Martín Romo (El Verdugo)

Prueba de fuego balacera de Magdalena…La que sí que es una “prueba de fuego” para las nuevas autoridades de seguridad, es la balacera registrada el pasado martes en el Centro de Magdalena, entre grupos antagónicos del crimen organizado, con un saldo de dos hombres muertos y varios lesionados, en un hecho sangriento que provocara el pánico entre los ciudadanos. De ese pelo.

Y es que tal choque armado suscitado a las 17:00 horas en la calle principal de esa membrillera ciudad y que terminara a la salida norte, frente al estadio de béisbol, confirmó la impunidad y libertad con la que se mueven las agrupaciones delincuenciales en esa zona, al punto de que esa tracatera durara alrededor de media hora, sin que por ningún lado se viera la intervención de la Policía Municipal. Así el dato.

Por tal motivo lo que primero quedara en entredicho, es el nulo poder de reacción del alcalde, Francisco Javier Zepeda Munro, tan es así que a horas de ocurrida esa violenta refriega, ni la cara había dado, para explicarle a Juan Pueblo lo que estaba pasando, de ahí que las fuerzas federales y del Estado fueran las que tomaran el control de la situación, a fin de resguardar a la ciudadanía y regresara la tranquilidad.

Aunque lo más grave del caso, es que en esta ocasión hubiera muerto un civil o persona inocente, que ni la debía y mucho menos la temía, al ser víctima de las balas perdidas, además de otros heridos, entre ellos un mujer embarazada, que vivieran para contarlo, después de que quedaran en medio de ese tira tira y peliculaza persecución entre sicarios, que incluso incendiaron varios vehículos. ¡Pácatelas!

Es por eso que después de ese ataque, para ejecutar a un sujeto de apodo “El Audi”, al parecer originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y a quien ubicaban como cabecilla de una de esas células delictivas, lo que son las instancias de los tres niveles de gobierno iniciaron una búsqueda para dar con los responsables de esa acción que se sembrara el terror en esa población, al grado de que quedar paralizada. ¡Ñácas!

Y es que todavía ayer esa municipalidad parecía un pueblo fantasma, por lo atemorizado que estaban los magdalenenses, porque si bien no hubo suspensión de clases, muchos padres optaron por no enviar a sus hijos a las escuelas; en tanto que muchos comercios no abrieron, ante el miedo de que pudiera suscitarse otro medición de fuerzas de esas, como resultado de una posible venganza. Así el peligro latente.

O séase que así está el reto para los operadores de ese inseguro rubro, como son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el secretario de Seguridad Estatal, y el de la Procuraduría General de la República (PGR), Claudia Indira Contreras, David Anaya, y Pável Núñez Moreno, respectivamente, para que prueben que ahora sí las cosas serán diferentes, al actuarse en consecuencia y coordinadamente.

Eso por haber sido un suceso de alto impacto que alarmó a todo mundo y que amerita una respuesta en los mismos términos, por como esos hampones llegaron al extremo de poner en riesgo a la gente de bien, aún y cuando una buena señal que denota que hay coordinación, es por esos lares ayer se les viera checando el dato al secretario de Gobierno, Miguel Pompa, muy de cerca con Anaya Cooley. De ese vuelo.

Terminan de “borrar” Reforma Educativa…Vaya que la que ya será toda una realidad, es eliminación o derogación de la tan criticada Reforma Educativa, luego de que ayer el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, firmara la propuesta de iniciativa para cancelarla, misma que sería enviada a la Cámara de Diputados para su debate, en aras de que termine de ser ¡una prueba superada! o palomeada.

Casi por nada es que en el marco de ese acto realizado en Palacio Nacional, el Mandatario de la Nación surgido de Morena rematara con la frase de: “Compromiso cumplido maestras y maestros de México”, al apuntillar y prometer que jamás les volverá a faltar el respeto, como señalara que lo hicieran recientemente o en el pasado sexenio, al condicionar su permanencia en las aulas. Ni más ni menos.

Así está “el borrón” que le están dando a esa reformada, como parte de un Plan General de Educación que iniciarán con esa modificación, al sustituir el marco jurídico actual por uno nuevo, pero a la vez complementado con la aplicación de más presupuesto para ese renglón, a fin de garantizar la operatividad de ese sector y así el magisterio desempeñe esa labor en condiciones más justas. ¡Qué tal!

Aún y cuando todavía está por conocerse a detalle el como viene ese reversazo, porque de acuerdo a lo adelantado por el secretario de de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, lo que son las evaluaciones a los docentes continuarán, pero ya no con un sentido punitivo o de castigo, sino más bien como parte de un incentivo para capacitarlos y puedan percibir mejores salarios. De ese tamaño.

Y es que ese era el principal reclamo que se le hacía a esa reformitis que promovieran los que se fueron, porque con esa avaluada la que siempre estaba en riesgo era la chamba de los profesores, ya que a los que no pasaban esos recurrentes exámenes los retiraban de los salones y quedaban en stambay, de ahí que muy seguramente que ahorita deben de andar más contentos que ni El Jibarito, por esa rectificada.

De$tapan otra cloaca contra ex alcalde…Donde de$taparon otra cloaca, que tiene que ver con presuntos desvíos municipales al erario público, es en el Ayuntamiento de Nacozari, luego de la denuncia que ayer presentara ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) la alcaldesa panista, , María Juana Romero, contra su antecesor, Eduardo Encinas Moreno, y parte de su pandilla. ¿Cómo la ven?

Toda vez que de lo menos que vinieran acusar al priísta de Encinas Moreno, es de haber incurrido en supuestos malos manejos con los recursos de la Comuna, al autorizar préstamos personales y a familiares de los ex funcionarios que estaban a su cargo y que es por lo que ahora están procediendo en su contra, al “pegarle” esa pública ventaneada, vía esa querella que interpusieran ante la FAS. ¡Tómala!

Razón por la cual es que María Juana manejara que el quebranto financiero detectado en perjuicio de las arcas de ese municipio, es por $3 millones de pesos, de ahí que en esa denunciada también incluyeran a la ex Tesorera, Ivonne Ruiz Acuña; la ex sindica o “cínica”, Griselda Ochoa; así como el ex director del Organismo Operador de Agua, Jorge Alfredo Sánchez Castillo. A ese extremo esa dizque rapiña.

Por lo que así está esa balconeada con la que Romero está haciendo valedero el dicho que dice, ¡en pueblo chico, infierno grande!, por “la quemada” que le están dando al ex “Presimun” de Eduardo, y según esto con todos los pelos de la burra en la mano o las pruebas suficientes para que los sancionen por esos actos de corrupción que les están imputando y que habría que ver si terminan en algo. ¡Ajá!

Más menos así ventilan que estuvo ese “manotello” que les $acaran a flote a las ex autoridades de esa municipalidad, y para mal ejemplo ponen los “enjuagues” que aseguran que cometiera el ex del Agua Potable o Sánchez Castillo, que llegó al extremo de prestarle dinero a la dependencia, para luego cobrarle intereses, lo que denota que por todos lados hicieron unos negociazos redondos. ¡Palos!

Ya “hacen su papelito” los asaltabancos…Y los que están terminado por hacer “su papelito”, son los ya muy vistos de los asaltabancos, como lo refleja el que ya dejara de tener efecto esa táctica que venían utilizando, como es la de entregarle a las cajeras un papel con un escrito amenazante, en el que les advertían que se trataba de un asalto, para que les entregaran el dinero. ¡Vóitelas!

Y para seña está el frustrado atraco que tuviera lugar en la sucursal del Citibanamex, localizado en las calles Matamoros y Nayarit, en la colonia San Benito, ya que al ignorar la advertencia o el plan del hampón, éste mejor optó por darse a la fuga, y más después de que la empleada bancaria activara el llamado “botón de pánico” para llamar a la Policía Municipal. Así la emergencia.

Luego entonces así estuvo “la bateada” que le dieron al fiasco de asaltante, después de que la trabajadora no se dejara intimidad por una simple notita de papel, y menos después de que no le mostrara ninguna arma, que es por lo que se negara a entregarle el efectivo que en ese momento tenía en caja, de ahí que al verse acorralado saliera huyendo, pero sin ser atrapado y mucho menos localizado. ¡Palos!

Sólo por eso o ese valor exhibido por la bragada cajera, es que los de la “Polichota” hermosillense, cuyo Comisario General es Luis Alberto Campa Lastra, no se vieran exhibidos de nuevo con otra atracada bancaria, por ser más que evidente que no cuentan con la capacidad preventiva, como para evitar esas asaltadas, de ahí que ni al huidizo ladrón detuvieran, por como siempre llegado tarde. ¡Qué nuevas!

Mientras que en contraparte los que por enésima vez fueron evidenciados, son los banqueros, por a la fecha ni siquiera haber reforzado esos establecimientos, cuando menos con la colación de vidrios blindados, para que de esa forma los atracadores ya no tengan la posibilidad de dispararle al personal, a lo que pudieran agregarle un sistema que cierre en automático las puertas. Cuando menos.

