Perros esperan a que su amo indigente salga del hospital

La escena sucedió en un hospital de Río du Sul, en Brasil, y la imagen está dando la vuelta al mundo.

La usuaria de Facebook Cris Mamprim subió a su cuenta la fotografía de cuatro perros esperando a su humano, una persona en condiciones de calle, que ingresó a urgencias.

“Con tanta gente mala que hay por ahí, hoy me encontré con esa escena”.

“En el hospital en el que trabajo, a las 3 de la madrugada, mientras su dueño (habitante de la calle) estaba siendo atendido, sus compañeros esperaban en la puerta”.

Una persona simple, sin lujo, que depende de la ayuda para vencer el hambre, el frío, los dolores, las maldades del mundo, tiene a su lado los mejores compañeros, y el intercambio es recíproco.

Intercambio de amor, cariño, calor, comprensión,. una persona que nos confesó que deja de comer para alimentarlos. No sé cómo es su vida, porque está en la calle, y no me importa ni lo juzgo, pero admiro el respeto y el amor que tiene por sus mascotas.

Verlos así, esperando en la puerta, sólo muestra lo mucho que son bien cuidados y amados. Ay, si todos fueran así….si no tuviera maldad, malos tratos…!