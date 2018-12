No he tocado el tema del muro fronterizo con Trump: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a la fecha no ha abordado con su homólogo estadounidense el tema del muro fronterizo, asunto que constantemente ha tensado la relación entre ambas naciones y que fue una promesa de campaña de Donald Trump.

“Yo no he tocado el tema, en ninguna conversación he tocado el tema”, dijo a pregunta expresa esta mañana en conferencia con medios de comunicación en Palacio Nacional.

Luego de una llamada telefónica entre López Obrador y Trump, en la que solo se habrían abordado temas migratorios, el mandatario estadounidense insistió en que el gobierno mexicano pagará por la construcción de una barrera física con el T-MEC.

“Muchas veces declaré que ‘de un modo u otro, México va a pagar por el muro’. Nunca he cambiado mi posición. Nuestro nuevo acuerdo con México y Canadá, el T-MEC, es tan beneficioso en comparación con el antiguo TLCAN (muy costoso y antiestadounidense) que tan sólo con el dinero que ahorraremos ¡México estará pagando por el muro!”, escribió en su cuenta de Twitter esta mañana.

