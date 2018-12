Mascarillas caseras para eliminar las ojeras en un día

A veces, cuando me estoy maquillando, pienso que debo hacer algo con las ojeras que me “cargo”, porque más allá de verme agotada, me hace aparentar un par de años de más. Sin embargo, ¿cómo eliminar las ojeras en un día?

Y hago énfasis en un día porque a veces, ¡no hay tiempo! Y es aquí donde las mascarillas caseras son efectivas para eliminar las ojeras.

“Las ojeras tienen por origen la falta de sueño o el cansancio físico y emocional; situación que hace que los vasos sanguíneos de la zona se dilaten mostrando un color más oscuro. La genética, el estrés y la ansiedad también pueden motivar su aparición”, así lo describen expertos de la Clínica Baviera.

Mascarillas para las ojeras y bolsas

Mascarilla # 1

Ingredientes

¼ de pepino

½ cápsula de vitamina E

Preparación

En una olla, coloca todas las verduras previamente peladas, y deja cocer durante 10 minutos a fuego lento. Retira, tritura y agrega la vitamina E hasta formar una pasta, la cual deberás colocar sobre las ojeras y dejar reposar por 15 minutos. Retira con agua fría.

Mascarilla # 2

Ingredientes

½ manzana mediana

1 cucharada de aceite de oliva

Modo de uso

Pon a cocer la manzana, posteriormente hazla puré y mezcla el aceite. Aplica sobre el contorno de los ojos; cubre con un paño húmedo y deja reposar por 30 minutos. Enjuaga con agua tibia e hidrata.

Mascarilla # 3

Ingredientes

1 bolsa de té de manzanilla

¼ de taza de agua caliente

1 cucharada de yogur

Preparación

Sumerge la bolsita de té en agua caliente y deja reposar hasta que se enfríe. Añade el yogur y revuelve hasta que se forme una masa homogénea. Deja actuar por 20 minutos y retira con agua.

Desde el primer día verás que las ojeras disminuyen y tu rostro lucirá radiante.

Fuente: Salud 180