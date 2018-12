Invierte parte de tu aguinaldo en tu salud

El aguinaldo es el mejor aliado de las personas durante la época navideña, pues con estas fechas llega también una temporada de fuertes gastos. Por ley, todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo equivalente a por lo menos 15 días de su sueldo, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre.

¿Qué hacer con él? Por lo general, comprar regalos, pagar la cena navideña y saldar deudas suele ser lo primero que pensamos al momento de distribuir este dinero. De acuerdo con un estudio sobre hábitos de consumo durante la temporada navideña, la prioridad para los mexicanos en esta época son las cenas de Navidad y Año Nuevo, con el 80% de preferencia; seguido de la compra de ropa y regalos, con el 68%.

Sin embargo, ¿qué ocurre con nuestra salud? Diciembre es un gran mes para pensar en el futuro, pues además de ahorrar el aguinaldo e incluso remuneraciones extras, podemos invertir este dinero en revisiones médicas que normalmente durante el año no nos realizamos por falta de tiempo o capital.

En este sentido, el Consejo Optometría México te comparte 3 tips sobre cómo invertir el aguinaldo en tu salud:

Realízate un check-up general

De acuerdo con los resultados de una encuesta, entre los mexicanos que nunca asisten a un chequeo médico el 26% no lo hace por falta de dinero y otro 26% por escasez de tiempo. Es por eso que en esta época muchos de los laboratorios manejan promociones y paquetes especiales. En su mayoría, se basan en una biometría hemática que brinda información sobre elementos de la sangre como glóbulos rojos, blancos y plaquetas; química sanguínea, que mide niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, entre otros; y examen general de orina, que revisa el estado del sistema renal y urinario. Éstos, aunque no son determinantes al momento de diagnosticar enfermedades, pueden darnos señales importantes. Algunos hospitales incluso ofrecen check-ups más completos con pruebas como electrocardiograma, ultrasonido o mastografía.

Revisa tu salud visual

Acudir con un Licenciado en Optometría con título y cédula profesional puede ser la manera más adecuada de revisar tus ojos. Ellos están capacitados para diagnosticar un gran número de padecimientos oculares, desde errores refractivos, es decir miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia; hasta padecimientos más graves como retinopatía diabética, cataratas, glaucoma o degeneración macular, las cuales son algunas de las principales causas de ceguera a nivel mundial. En un mundo donde el 80% de los casos de discapacidad visual son evitables, revisar la salud de tus ojos y tratarlos a tiempo no es algo que pueda esperar, además de que también es un gran momento para asegurarte de contar con la gradación adecuada en los lentes o mandar a hacer unos nuevos.

Las universidades como el Instituto Politécnico Nacional (IPN: Santo Tomás y Milpa Alta), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM: FES Iztacala y ENES León) o las Universidades Autónomas de Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro, entre otras donde se imparte la Licenciatura en Optometría, cuentan con atención al público en general, lo cual puede resultar práctico y económico.

Ahorra

A lo mejor en este momento el estado de tu salud es el óptimo, sin embargo, reservar una cantidad de dinero en un fondo de emergencia para cualquier eventualidad es la mejor forma de prevención. No obstante, guardarlo en tu casa o sumarte a una “tanda” puede no ser lo más eficiente al momento de ahorrar. Mejor invierte tu dinero en instrumentos financieros con un buen rendimiento y plazos flexibles, de manera que no pierda valor con el tiempo y puedas disponer de él en el momento que lo requieras.

Fuente: Eme de mujer