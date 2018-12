Célida López requiere con urgencia de buenos asesores

Demasiados frentes abiertos tiene la alcaldesa Célida López Cárdenas, dos de ellos muy sensibles para los hermosillenses, como son la inseguridad que va en ascenso y la recolección de basura, que nos tiene viviendo entre moscas y fauna nociva.

Los robos tanto en comercios como en viviendas y automóviles tienen asolados a quienes habitamos esta capital, y para colmo nos encontramos con que la autoridad no responde a los llamados.

Ni qué decir de los continuos hechos violentos, que sean derivado de lo que sea, lo cierto es que ocurren en esta capital, muchos de ellos a plena luz del día, sin que haya quien ponga un hasta aquí y mientras la primera edil se pelea con quien se le pone enfrente y agarra broncas que ni le corresponden.

Tan solo como hoy lo damos a conocer en la edición de Entorno Informativo dos hombres fueron abatidos en las colonias San Luis y El Apache, mientras que otro fue atacado a balazos en el Coloso donde el pasado lunes ocurrió lo mismo y ese mismo día en San Pedro El Saucito fue acribillado uno en una posada y a otro lo hirieron… y esto es solo el recuento de tres días de la semana.

Esta semana me encontré con amigos y familiares que viven fuera de la ciudad y comentaban que nunca habían visto la ciudad tan sucia, llena de basura, maleza, moscas y mal olor, como ahora.

Antes solo eran los baches, me comentaron, ahora es todo un conjunto de problemáticas y lo peor, es que no se ven soluciones, sino al contrario, lo que se le ocurrió a Célida es rentar con sobreprecio unidades recolectoras, lo que no ha convencido a los conocedores, quienes consideran que la estrategia está equivocada y saldrá más onerosa a los hermosillenses.

A la alcaldesa le hacen falta buenos asesores, desde imagen institucional y pública hasta económica y social, porque ya lleva casi tres meses en ejercicio de funciones y la vemos más “echa bolas” que cuando inició y lo peor, peleada con regidores, comunicadores, empresarios y con cualquiera que no coincida con lo que ella cree que es lo correcto.

Tendrán burócratas federales, estatales y municipales complicado inicio de año

Aunque es algo normal en cada inicio de administración pública el que se realicen ajustes entre el personal, sobre todo el de confianza y honorarios, este inicio de año 2019 luce especialmente difícil para quienes laboran en las distintas instancias de gobierno, ya que con la estrategia de Morena en el gobierno federal, serán bastantes las plazas que se cerrarán.

El gobierno del estado anunció que no se renovarán los contratos de honorarios ni eventuales de mil 400 servidores públicos, mientras que el Ayuntamiento anticipó que serán 600 los que despedirá, algunos de ellos ya fueron notificados, por lo que nada más en estos dos niveles de gobierno, que son los que han proporcionado cifras, suman dos mil personas que quedarán sin su fuente de ingresos.

Por suerte, actualmente en esta capital existen bastante empresas que están requiriendo personal y esperemos que cumplan con los perfiles para puedan acomodarse rápidamente. Lo malo es que muchas de las empresas ofrecen salarios y condiciones por demás ofensivos por lo hay quienes prefieren quedarse en casa que invertirle a una firma en la que no sacarán ni para los gastos más esenciales, por lo que esperemos que mejores éstas.

