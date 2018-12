Despedir a personal que trabaja no es solución para bajar la nómina

El Ayuntamiento de Hermosillo no debe de correr al personal que trabaja, porque entonces no podrá sacar la “chamba” diaria y sufrirá retrasos la administración municipal. No se debe de despedir personal nada más para bajar la nómina, es preferible buscar otras formas de hacerse de recursos para salir adelante. Se está despidiendo a trabajadores que ganan menos salarios para seguir “manteniendo” a los aviadores. Que se haga una limpia de gente nociva que solo estorba.

Muchas de las personas que están en lista para ser despedidas tienen varios años de laborar como servidores públicos y que no quieren quedarse sin empleo, porque está difícil volverse a colocarse en otras empresas del sector privado, o del mismo gobierno, ya que la Federación y el Gobierno del Estado también están aplicando el mismo sistema para ahorrar dinero. Creo que despedir a gente que trabaja no es solución. Creo que no es el mensaje del Presidente Andrés Manuel López.

El ayuntamiento capitalino tiene pensado despedir a unas 600 personas, entre trabajadores de confianza y sindicalizados, para logar un ahorro de 300 millones de pesos al año, declaró la Presidenta Municipal Célida López Cárdenas. Aunque lo dudo que corra a personal sindicalizado, ella asegura que ya ha tenido pláticas con los líderes del sindicato y que estos están de acuerdo. Dice que la mitad de los trabadores despedidos serán sindicalizados.

“Se le ha pedido al sindicato el apoyo para poder lograr este ahorro, tenemos que reducir de la nómina y lo estamos logrando con ahorro de personal de confianza, de base, honorarios y sindicato”, dijo. En el caso de los sindicalizados se les ofreció que se retiren de forma voluntaria y recibirían el pago de enero, febrero y marzo, pero hasta el momento no ha definido el sindicato.

La alcaldesa señaló que hay mucho personal que no se necesita y las plazas que se recorten no serán ocupadas posteriormente. Aseguró que el municipio cuenta con las condiciones para pagar las liquidaciones correspondientes y el ahorro de los 300 millones al año, se reflejarían a partir de abril…Eso quiere decir que hay dinero en las arcas municipales, no como se anuncia a cada rato.

Se coordinarán Federación y Estado para combatir la delincuencia: Gobernadora

El acuerdo de trabajar de manera coordinada en estrategias y acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los estados, se estableció en reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Al participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el funcionario federal, la gobernadora Pavlovich reiteró que se trabajará de manera institucional y coordinada con las autoridades federales para la implementación de acciones en materia de seguridad en la entidad.

“Tenemos total disposición de trabajar de manera coordinara con el Gobierno Federal, para aplicar las estrategias de seguridad necesarias, ya que sólo a través del trabajo transversal se pueden conseguir los resultados que Sonora necesita”, puntualizó la mandataria estatal.

La gobernadora Pavlovich dijo que ante el anuncio que se les hizo en la reunión para el nombramiento a la brevedad del Secretario Técnico Federal en cada estado, será respetuosa del mismo, pues lo que se busca es un trabajo conjunto que garantice resultados a los ciudadanos.

La gobernadora Pavlovich informó que durante este encuentro acordaron temas fundamentales para la estrategia de seguridad, como el presupuesto que se designará a las entidades, siendo el Fondo de Apoyo a Estados y Municipios para Seguridad, uno de ellos.

Subrayó que, a través de las diferentes instancias del Estado relacionadas con el tema de la seguridad, se trabajará en coordinación con el gobierno federal, ya que el reto es grande y es necesaria la colaboración de los distintos niveles.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy…

