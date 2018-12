Despedirán a 600 empleados del Ayuntamiento

Dany Ortega

Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo planean realizar, a principios del próximo año, un recorte de 600 empleados de confianza, de base, honorarios y sindicalizados con la finalidad de ahorrar anualmente 300 millones de pesos en el gasto de nómina, informó Célida López Cárdenas.

La presidenta municipal señaló que han tenido reuniones con los líderes sindicales para solicitarles el apoyo, ya que el recurso se destinará para obras públicas.

“Hay bastante personal que no se requiere en el Ayuntamiento, muchos sindicalizados que no necesitamos y que no son indispensables”, manifestó.

De no lograr el recorte de personal, recalcó, se corre el riesgo de que la Comuna no pueda pagar las quincenas de los trabajadores, ya que no cuentan con el recurso suficiente.

“Ahorita está una convocatoria de retiro voluntario en donde los sindicalizados que quieran retirarse pueden acercarse para tener la oportunidad de recibir el pago de enero, febrero y marzo como un incentivo para que en estos tres meses puedan buscar trabajo”, comentó.

La munícipe agregó que en caso de lograr el recorte, el gobierno local cuenta con el recurso para liquidar a los 600 empleados, debido al crédito de 279 millones 379 mil 567 pesos que aprobó Cabildo en octubre para el pago de proveedores y aguinaldos.