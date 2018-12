AMLO niega donar su sueldo porque no tendría para mantener a su familia

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el no donará su sueldo para alguna causa social porque no tendría dinero para mantener a su familia.

“En mi caso yo vivo de mis ingresos, yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas”, aseguró ante medios de comunicación en conferencia de prensa matutina.

Esto porque ayer la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció que donaría su sueldo como funcionaria a una casa hogar de Querétaro y se mantendría con la pensión que recibe como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Si renuncia no tendría yo para mantener a mi familia. Me iría a trabajar”, comentó el mandatario y se comparó con los reporteros que viven de su sueldo.

Uno de los compromisos de López Obrador en campaña fue la reducción de su sueldo a la mitad de lo que ganaba Enrique Peña Nieto, por lo que mensualmente recibe 108 mil pesos.

De acuerdo con la Ley Federal de Remuneraciones que entró en vigor el pasado 6 de noviembre, ningún funcionario puede ganar más que el presidente.

Fuente: SDP noticias