Pegan exhibida al Poder Judicial Federal…Quien casi casi dijo, ¡a las pruebas o los números me remito!, es el “Presi” de México, Andrés Manuel López Obrador, por la revirada que ayer le diera a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, entre los que están jueces y magistrados, derivado de la histórica protesta que hicieran para oponerse a que les bajen sus insultantes mega sueldazos. ¡Zaz!

Y es que fiel a su estilo frontal, lo que es López Obrador no se anduvo por las ramas para írsele a la yugular al titular de ese instancia judicial, al apuntillar que solamente el gobernante de EU, Donald Trump, gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morale$, por lo que así estuvo esa descobijada y con todas sus letras. De ese pelo.

Más menos así se dio ese señalamiento con dedo de fuego de Andrés Manuel, al reiterarles que “es una mentada” o injusticia para las mayorías, el que tengan unos sueldos tan altos y que ya rayan en el extremo, en medio de un País con tanta pobreza, de ahí el sentir que hay, de que no se vale que desde el servicios público se esté acrecentando la desigualdad entre los mexicanos por esos excesos en sueldos.

Es por eso que el Ejecutivo Federal terminara de abrirse de capa, a raíz de esa inédita manifestación que montaran los miembros de esa dependencia, cuyos trabajadores son de los mejor pagados, al advertirles que es algo que no estará sujeto a negociación, por ser una cuestión de principios, aunado que no se trata de una ocurrencia, por cómo desde su campaña prometiera esa reducción de salarios. ¡Pácatelas!

Tan es así que aclarara tener “los pelos de la burra en la mano”, tocante al desmentido que hicieran, de que los ministros de la SCJN no ganan $600 mil pesos al mes, al asegurar que no percibirán esa exorbitante cantidad, pero mínimo sí $500 mil, más una serie de disfrazadas prestaciones que hacen esa cifra, al ventilar que tiene la información de que devengan más menos $7 millones de pesos al año.

No en balde es que les restregara, que ese es el daño que le hacen al erario público con ese dispendio salarial, tildado como de otro mundo, al contar con todo tipo de privilegios, de ahí el porque le dieran pa´ delante a un recurso de inconstitucionalidad que presentaran contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que precisa que nadie puede ganar más que el mismo AMLO. ¡Tómala!

Aunque ciertamente que hay tanto hartazgo al respecto, que ya nadie se traga el cuento que esos juzgadores ventilaran, al manifestarse con un listón blanco en el brazo derecho y la solapa del saco, de que es un intento de debilitar el sistema de pesos y contrapesos para vulnerar el Estado de derecho y así intervenir en la vida interna de ese órgano judicialoide autónomo, que sí que han manejado a su antojo.

Es por eso que no se crea que esa rebelión sea para demandar respeto a la división de Poderes, cuando es evidente que solamente están velando por sus intere$e$, de ahí que el “Pejepresidente” emanado de Morena les recordará, que para eso se dio el cambio y de que los servidores públicos no están para hacerse millonarios con cargo a Juan Pueblo, de ahí que mejor le vayan buscando por otro lado. ¡Glúp!

Abre frentes por todos lados la alcaldesa…Y la que perdió nivel por “meterse en camisa de once varas” o donde no la llaman, es la de por sí tan traída alcaldesa morenista, Célida López, por como vía su cuenta de twitter despotricara contra la versión que aflorara, de que el ex director de la Policía de Hermosillo, Jorge Suilo, pudiera ocupar la coordinación del área de monitoreo del C5. ¡Ñácas!

Eso por como López Cárdenas le diera rienda suelta a la víscera, a la hora de dirigirle ese mensaje al nuevo secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley, para recomendarle o intentar darle “línea”, en cuanto a la posibilidad de contratar para ese cargo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación e Inteligencia (C5) a Suilo Orozco, por a su “juicio” no contar con el perfil.

Y es que en tanto que Célida Teresa siempre ha cuestionado la presunta irresponsabilidad de sus críticos, que no son pocos, porque según ella la señalan sin pruebas, resulta y resalta que cayó en la misma práctica, al sin ton ni son hacer una serie de acusaciones contra Jorge Andrés, pero sin presentar las respectivas evidencias, como lo exhibe el que no se sabe que ya haya presentado una denuncia contra él.

Con lo que se está demostrado que la ex panista originaria de Puerto Peñasco a todas está yendo o con todos está agarrando pleito, como lo refleja el que hasta en lo interno “trae pique” con los regidores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de ahí el porque se está exponiendo a que le digan que es candil de la calle y oscuridad de su casa, por ya casi estarse pelando hasta con su sombra. ¡Vóitelas!

Sin embargo lo que es el cerebral y técnico de Anaya Cooley, quien por cierto estaba en el C5, simplemente no cayó en su juego y mucho menos se subió al ring, al por el contrario ventilar que de Suilo Orozco tiene la mejor de las opiniones, a partir de la labor que desarrollar en la corporación capitalina, al quedar la impresión de que llegó a poner orden al final del pasado trienio municipal. ¡Qué tal!

Llegarán a corte de personal para ahorrar…Si por la víspera se saca el día, los que vaya que están haciendo su parte a la hora de “apretarse el cinturón” y con todo el dolor de su corazón, son los del Gobierno del Estado, a partir de lo destapado por el secretario de Hacienda, Raúl Navarro, en su comparecencia ante los diputados, de que contemplan un recorte de mil 435 empleados. De ese tamaño.

Ya que como parte de la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos del Ejecutivo pare el 2019, que es por $68 mil 432 millones de pesos, proyectan “meterle tijera” a la nómina estatal, en lo que es el personal de confianza, por honorarios y contratos eventuales, que son plazas en diversas dependencias, en lo que es una acción que forma del plan de austeridad para hacer más con menos gente. Así el dato.

Pues en base a los números que Navarro Gallegos le presentara a los legisladores de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda del Congreso del Estado, sólo esa recortada les representará un ahorro de $610 millones de pesos, mismos que servirán para conformar el paquete de lana que enviarán al Isssteson, así como para apoquinar el incremento salarial que anualmente otorgan a los burócratas sindicalizados.

Casi por nada es el citado funcionario, que tiene fama de ser “muy buzo caperuzo” para esas lides presupuestales, casi casi dijera que estarán proyectando una política de eficiencia presupuestaria, a fin de que “del mismo cuero $algan las correa$”, a través de esas estrategias ahorradoras, en lugar de generar más costos, como lo denota el que ya comenzaran con esas renuncias necesarias. ¿Cómo la ven?

Si se toma en cuenta que lo que por ningún motivo sacrificarán, es la llamada inversión para el rubro social, como es el de educación, salud, seguridad y obras en general, que en esta ocasión será del 78%, debido a que no tendrán mucho margen de recursos, ya que a como viene esa proyección económica, únicamente tendrá un aumento del 6.9%, en comparación con lo ejercido en el 2018. ¡Órale!

“Alinean” a regidores de Morena y el PT…A los que todo hace indicar que “les pegaron un regañadón” o mínimo un “jalón de orejas”, es a los ediles de la coalición Juntos Haremos Historia del Ayuntamiento hermosillense, por como de la noche a la mañana recularan o se deslindaran de las acusaciones de corrupción en la licitación de arrendamiento de 30 carros recolectores de basura. ¡Palos!

En esos términos estuvo la aparente “alineada” que les aplicaran a los mencionados regidores, luego de las declaraciones del concejal de Morena, Armando Moreno, quien hasta propuso una consulta ciudadana para decidir si se concreta dicha renta de esa treintena de camiones recogedores de desperdicios o se compran dos mensuales para restablecer el servicio de recolección dos veces a la semana. ¡Ajá!

A ese punto está esa supuesta “Ley Mordaza”, luego de que el pasado viernes a nombre de él y las “rugidoras”, Mary Carrazco y Ofelia Valenzuela, Moreno hiciera esa proposición de consultada, que es por la a que todas luces los hicieran retractarse, por como ahora ayer salieran con que nunca señalaron por supuestas corruptelas a la “Presimun”, Célida López, quien rechazó la opción de un sondeo ciudadano.

Luego entonces esa es la desconocida que le están dando a Armando, después de que el edil del Partido del Trabajo (PT), Iván Miranda, saliera con que uno solo no puede hablar a nombre de todos, aunado a que manejara que López Cárdenas tiene el respaldo de esa alianza, referente a los acuerdos y decisiones que tome, con la finalidad de resolver las principales problemáticas que aquejan a la ciudadanía.

Por lo que no se necesita ser brujo para vaticinar el resultado que tendrá la sesión de Cabildo del próximo martes 18 de presente mes de diciembre, en la someterán a votación esa propuesta de rentada, por la que pagarían $144 millones 800 mil pesos, durante 30 meses, a la empresa Clear Lea$ing, cuando cada vehículo cuesta poco más de $2 millones de pesos, es decir, $60 millones, más seguro y mantenimiento.

