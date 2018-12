‘Piojo’ lanza dardo a Peláez: “Ningún director deportivo gana partidos”

Aunque un buen porcentaje del éxito de Cruz Azul recaiga en Ricardo Peláez, el técnico del América, Miguel Herrera, afirmó categóricamente que los dirigentes no pesan dentro de la cancha a la hora buena, pero eso sí, reconoció que el director deportivo celeste armó un plante competitivo junto al estratega Pedro Caixinha.

“Ningún director deportivo gana partidos, los directores deportivos están para poder armar equipos importantes, para apoyar al técnico en muchas cosas, ni los técnicos, los únicos que ganan partidos y tienen la determinación de llegar a los objetivos son los jugadores”.

“Él (Peláez) por supuesto ha apoyado para armar un gran plantel, ha convencido al dueño de gastar una gran cantidad de dinero para armar este gran equipo que han hecho, pero no podemos dejar a un gran lado el trabajo que ha hecho Pedro Caixinha, ha sido un gran armado de este equipo, diseñándolo para conseguir objetivos, claro que se ha encontrado un gran apoyo en Ricardo, en armar este plantel”, comentó Herrera en ESPN.

Por otro lado, el ‘Piojo’ resto importancia al hecho de que Peláez conozca a profundidad los intramuros azulcremas, pues explicó que el actual elenco dista mucho del que estaba cuando el exfutbolista era el presidente deportivo de los emplumados.

“De que conozca a los jugadores de América, pues no hay muchos que estuvieron con Ricardo, reitero, el único jugador que viene desde la final de aquella vez de ese partido épico es Paul Aguilar de los dos planteles, desde entonces no te podría decir que hoy en día Ricardo conozca al cien por ciento, no tuvo a Emanuel, a Guido, a la gente de adelante que hoy estoy usando, a Mateus, hay un equipo diseñado completamente diferente a lo que dejó en América, si este equipo siguiera manteniendo ese nivel que en algún momento alcanzó no hubiera salido la gente, técnico, directivos, algunos jugadores, tengo otro plantel completamente distinto, diseñado a lo que yo pretendo”, sentenció.

