Da buen resultado operativo de vigilancia en el Cerro de la Virgen

Muy bien coordinado estuvo el operativo de vigilancia al Cerro de la Virgen de Guadalupe, que como cada año se ve saturado de devotos de la Madre de México, que en algunos casos exageran la fe y ponen en riesgo su integridad física para agradecer algún favor concedido.

Anoche acudimos al tradicional cerro y en el trayecto observamos a decenas de personas que caminaron llevando velas, agua, algunos flores, para llegar y postrarse ante el altar de la Guadalupana.

El recorrido como siempre, se realiza a oscuras, solo iluminado por las luces de los automóviles que transitan por la carretera a Guaymas, por lo que muchos de los caminantes se auxilian con lámparas o con la luz de su teléfono celular.

Como es costumbre en la explanada del cerro abundaron los vendedores ambulantes que en esta ocasión resguardaron muy bien sus productos alimenticios para evitar la contaminación por polvo, que en este año fue menor, ya que al menos cuando estuvimos, estaba bien regada la tierra y se vitaron las tolvaneras.

También fue abundante la presencia de elementos policiacos y tal vez porque estuvimos a una hora temprana, no nos tocó observar a los tradicionales ebrios que burlan la vigilancia e ingresan a la zona a molestar a los peregrinos.

Por cierto, en este año fue notable el aumento entre personas que subieron de rodillas las escalinatas del cerro, ocasionándose lesiones en la zona debido al esfuerzo, pero con el fervor reflejado en el rostro y sobre todo agradecidos por el favor o milagro otorgado y aunque respetamos su decisión, los mismos directivos de la Iglesia Católica recomiendan no poner en riesgo la integridad física con esas muestras de fe.

Y otra de las cosas que nos llamó la atención que durante el tiempo que permanecimos en el sitio, el tradicional vendedor de cobijas que ameniza su vendimia con entretenido diálogo, no logró convencer a ninguno de los que estábamos en el sitio, por lo que no concretó ninguna venta, esto es, está dura la crisis, no hace frío o no creen en sus “ofertas”.

Asume Lupita Orduño titularidad de Comunicación Social de la Fiscalía de Justicia

Nos da mucho gusto que la excelente comunicadora y mejor amiga, Lupita Orduño, desde ayer firma como titular del área de Comunicación Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que encabeza Claudia Indira Contreras Córdova.

Cabe señalar que de inmediato se notó su trabajo, ya que desde ayer se empezó a generar y facilitar acceso a información, lo que no ocurrió con su antecesor, Daniel Sinohui, quien se encerró “a piedra y lodo” y fue casi nulo el acercamiento a medios de comunicación.

Lupita Orduño es una mujer con gran experiencia, amplia capacidad de negociación, con un excelente don de gente, quien contribuirá a difundir la labor de la Fiscalía General de Justicia y sobre todo a mantener la cercanía con quienes nos dedicamos a informar sobre el acontecer en la fuente policiaca… A nuestra amiga le deseamos el mayor de los éxitos y felicitamos a Contreras Córdova por la magnífica decisión…

Aprovechando que hablamos de una excelente comunicadora, también enviamos nuestro reconocimiento y apoyo al periodista, Juan Carlos Zúñiga, quien mostró gran ecuanimidad y capacidad de raciocinio durante su noticiero en Stereo 100 de Grupo Uniradio, ante el avasallamiento verbal por parte de la alcaldesa, Célida López Cárdenas, quien en una entrevista demostró que, como dice el corrido, es como “Gabino Barrera y no entiende razones”…

