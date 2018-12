“El Draft ya no tiene razón de ser y dejará de existir”: Liga MX

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio a conocer que el famoso Draft dejará de existir debido a que “ya no tiene razón de ser” y señaló que de ahora en adelante todas las transferencias se llevarán a cabo desde cualquier lugar donde se cuente con Internet.

“Las operaciones se pueden hacer desde la casa o la oficina, desde cualquier lugar donde se tenga internet. De ahora en adelante se hará todo vía electrónica y no en esa reunión final para jugadores con contrato, La reunión que los medios estaban acostumbrados a cubrir ya no tiene razón de ser y ya no se va a dar”, aseguró ante los medios de comunicación.

Bonilla fue claro en que la eliminación del ‘Draft’ no significa la desaparición de la Semana del Fútbol, la cual se realiza todos los años en Cancún, Quintana Roo.

Cabe recordar que desde el nacimiento de la Asociación Mexicana de Futbolistas, la cual encabeza Rafael Márquez, una de sus primeras peticiones fue eliminar el famoso Draft, el cual, consideraban, atentaba contra la dignidad del futbolista profesional.