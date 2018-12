Va “Roma” también por un Premio Goya

La película del mexicano Alfonso Cuarón, es la gran favorita para hacerse con el galardón, aunque las nominaciones de la 33 edición apenas serán anunciadas

“Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, es la gran favorita para hacerse con el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana pero antes de llegar a ese momento, tendrá que ser incluida en las nominaciones de la 33 edición de los galardones, que mañana anuncia la Academia española de Cine.

La actriz Rossy de Palma y el director Paco León serán los encargados de leer los nombres de los finalistas en las 28 categorías de estos premios, entre las que está la de Mejor Película Iberoamericana.

Son 16 los títulos iberoamericanos que optan a ser uno de los cuatro nominados, de los que saldrá el ganador, que se dará a conocer en una gala en Sevilla el próximo 2 de febrero.

Junto a “Roma”, otras de las películas más destacadas de las que se han presentado en el apartado iberoamericano son la argentina “El Ángel”, de Luis Ortega; la uruguaya “La Noche de 12 años”, de Álvaro Brechner; la chilena “Los Perros”, de Marcela Said; la paraguaya “Las Herederas”, de Marcelo Martinessi; la brasileña “Benzinho”, de Gustavo Pizzi, o la cubana “Sergio & Serguéi”, de Ernesto Daranas.

Colombia compite con “Matar a Jesús”, de Laura Mora; Venezuela con “La Familia”, de Gustavo Rondón; Perú con “Wiñaypacha”, de Óscar Catacora; Bolivia con “Averno” de Marcos Loayza; Costa Rica con “Medea”, de Alexandra Latishev; Ecuador con “Agujero Negro”, de Diego Araujo; República Dominicana con “Cocote”, de Nelson Carlo de los Santos; Portugal con “Pegregrinação”, de João Botelho, y Panamá con “Yo no me Llamo Rubén Blades”, de Abner Benaim.

A esta 33 edición de los Goya se han presentado en total 151 películas en las categorías generales, de las que 84 son de ficción, 63 son documentales y cuatro de animación. Y 47 filmes europeos.

Para el premio principal, el de Mejor Película, las favoritas para ser nominadas son “El Reino”, de Rodrigo Sorogoyen; “Campeones”, de Javier Fesser; “Quién te Cantará”, de Carlos Vermut; “Todos lo Saben”, de Asghar Farhadi; “Petra”, de Jaime Rosales, y “Carmen y Lola”, de Arantxa Echevarría.

En cuanto a las interpretaciones, se espera que el cuarteto de nominadas esté entre Bárbara Lennie, por “Petra”; Lola Dueñas, por “Viaje al Cuarto de una Madre”; Eva Llorach por “Quién te Cantará”; Alexandra Jiménez, por “Las Distancias” y Penélope Cruz, por “Todos lo Saben”.

Por esa misma película podría resultar nominado Javier Bardem, uno de los nombres que más suenan este año para hacerse con el Goya, junto a Javier Gutiérrez “Campeones”, José Coronado, “Tu Hijo” y Antonio de la Torre, “El Reino”.

El único premio que ya tiene nombre es el Goya de Honor 2019 que irá a parar a Narciso “Chicho” Ibáñez Serrador (Montevideo, 1935), creador de películas de culto del cine de género como “¿Quién Puede Matar a un Niño?” o “La Residencia”, y referencia para toda una generación de cineastas.