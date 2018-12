Meten reversa a lo de carros recolectores

Despeja dudas el Secretario de Hacienda

Dan espaldarazo a “Gober” empresarios

Hoy empezará show de comparecencias

Meten reversa a lo de carros recolectores…Y a la que no le quedó “díotra”, más que meter reversa, es a la alcaldesa Célida López, al adelantar que ante la lluvia de quejas que afloraran, por lo del contrato de arrendamiento de 30 carros recolectores de basura a la empresa Clear Lea$ing, es que ahora lo someterán a la votación del Cabildo el próximo 18 del presente mes de diciembre. De ese pelo.

Con todo y que en una entrevista que previamente ayer le hiciera el colega, Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero Reporte 100, se cerrara a la posibilidad de hacer una consulta ciudadana, para ver si los hermosillenses quieren la renta o compra de esas unidades recogedoras de basura, al sostenerse en que para ella la mejor opción es la de pagar $144 millones 800 mil pesos durante 30 meses por esa rentada.

Por como de entrada y de manera acelerada, Célida Teresa “mandara por un tubo” la propuesta que le hicieran los regidores de Morena, para que tomara en cuenta a los ciudadanos, respecto a la conveniencia de mejor comprar esos camiones para recoger los desperdicios, al salir con que lo único que quiere la gente, es que pasen por sus casas dos veces a la semana, como era antes. ¿Cómo la ven?

Y ya con la aviada o en un tono molesto, todavía de pilón le reclamó a Juan Carlos el que le hubiera abierto el micrófono a un representante de la compañía Rental Solutions, que es la que en su momento denunciara que habían seleccionado a Clear Lea$ing mediante una licitación en lo oscurito, bajo el argumento de que sólo son dichos, aún y cuando presentaran una serie de evidencias. ¡Tómala!

Lo anterior por como exhibieran que López Cárdenas y sus asesores, entre los que se especula que está el mal afamado ex funcionario estatal de filiación panista, Francisco “Pancho Platas” Monge, optaran por la alternativa más costosa, cuando cada vehículo cuesta poco más de $2 millones de pesos, lo que darían una cifra que apenas rebasaría los $60 millones de pesos, más el seguro y mantenimiento. Así la diferencia.

Pero lo que es la munícipe emanada de Morena, simplemente se salió por la tangente, a la hora en que le restregaran todos los cuestionamientos que le han hecho, como ese de que no publicaran la convocatoria de esa licitada en el portal de Compranet, al justificar que no están obligados a hacerlo cuando no son recursos federales, e igual dijo que menos de un día era tiempo suficiente para inscribirse y participar.

Así que al final y ante la obviedad de que únicamente buscaba excusarse o “componerla en el aire”, es que se sacar de la manga el que dizque sólo se trata de una campaña de los enemigos políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pasando por alto que los principales detractores que está teniendo, son los ediles de ese instituto político, vía el combativo de Armando Moreno Soto. ¡Ups!

No obstante y que Célida se montara en su macho, por como contra viento y marea y ya casi perdiendo los estribos, asegurara que el comprar dos recolectores mensuales, les llevaría regularizar ese servicio de limpia hasta el mes de abril del 2020, reconociendo que así sí se ahorrarían más de $10 millones de pesos, por lo que ahora habrá de ver la revirada que podrían darle de Moreno y compañía. ¿Será?

Despeja dudas el secretario de Hacienda…Ahora si que para despejar dudas, el que ayer compareció ante los diputados de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda del Congreso del Estado, es el secretario de Hacienda Estatal, Raúl Navarro, para explicar a detalle la propuesta de presupuesto del Ejecutivo pare el 2019, que es por un monto $68 mil 432 millones de pesos. ¡Órale!

De ahí que fuera por eso, que ese ejercicio de quítale y ponle o ajústale aquí y allá, tuviera lugar en pleno “San Lunes” por la tarde, una vez que revisaran esa iniciativa presupuestal que tenían en su poder desde el pasado 21 de noviembre, precisamente para que le dieran una checada, del de a cómo viene ese paquete económico, que será un 7% mayor en el ejercido en el 2018, ampliándose el gasto en el rubro social.

Si se toma en cuenta que esa proposición de Ley de Ingresos que le hicieran llegar al Poder Legislativo desde el pasado 15 de noviembre, entre otras cosas contempla que el 78% de esa cantidad se destinará con un enfoque social, es decir, en su mayoría para el ámbito de salud, educación y seguridad, por mencionar algunos, y que son los criterios que Navarro Gallegos les iba precisar, del como lo ejercerían. ¡Qué tal!

Ante lo que se daba por descontado, que el experto en manejo presupuestal de Navarro, les iba aclarar el punto a los tribunos, por la experiencia que tiene en el manejo de esas lides presupuestales, al tener fama de ser de los que sabe bajar el cero para que siempre toque para todo y todos, si se parte de que siempre buscan llevar beneficios para los distritos que representan, y es cuando tienen lugar los clásicos jaloneos.

Lo anterior aunado a que igual Raúl y los aludidos congresistas de los diferentes partidos checarían el dato, en lo referente a las políticas de austeridad con que operarían lo que están presupuestando y que están en vías de aprobar para finales del presente mes, aunque partiendo de la capacidad para los números de la que ha dado muestras el primero, se daba como un hecho que terminarían en muy buenos términos.

Dan espaldarazo a “Gober” empresarios…Quien dan cuenta que confirmó lo que ya es toda una realidad y no una casualidad, es el presidente del consorcio Constellation Brands en México, Daniel Baima, de que Sonora es uno de los Estados más sólidos del País para invertir y consolidar una empresa, eso durante el encuentro que acaba de sostener con la “Gober”, Claudia Pavlovich. Así el espaldarazo.

Ya que Baima le hizo una visita a Claudia para presentarle los avances del proyecto de expansión de la cervecera que construyen en Obregón y con la que hoy en día generan más de mil 200 trabajos en el ramo de la construcción, como parte de una inversión calculada en más de mil 650 millones de dólares, de lo que se intuye que son inversionistas que saben de lo que están hablando. De ese tamaño.

Casi por nada es que Pavlovich Arellano reiterara, que para el Gobierno del Estado es prioridad “amarrar” inversiones y proyectos que detonen la economía de la Entidad, con la finalidad de promover más y mejores empleos en beneficio de los sonorenses, de ahí el porque los de ese grupo empresarial internacional sean vistos como un ejemplo de lo que puede lograrse en ese rubro. Ni más ni menos.

Tan es así que para prueba está que el representante de Constellation Brands valorara el trato personal y directo que les ha dado o brindado la Mandataria Estatal, así como todo su estaff en ese ramo, que es encabezado por el secretario de Hacienda, Jorge Vidal Ahumada, de ahí el porque sea un proyecto de ampliación que ha ido creciendo como la espuma, al cada vez tomar más forma esa invertida. Así el dato.

Por cierto que ayer la Ejecutiva, en el marco de la ceremonia de Reconocimiento a Servidora Pública y Servidor Público Íntegros del Año, que por primera vez se entregaran, avaló la integridad y capacidad del nuevo secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, por considerar que es un hombre que tiene mucho tiempo trabajando en el tema, de ahí que tuviera visos de algo así como una “patadita de bienvenida”.

Hoy empezará el show de comparecencias…Donde ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! empezará el show o el circo maroma y teatro, que se hace al inicio de cada trienio, es en el Ayuntamiento de Hermosillo, con lo que será el arranque de las comparecencias de 14 ex funcionarios de la pasada administración municipal priístas, según esto pa´ que den cuentas claras de su actuación, y es que nunca se llega a nada. ¡Ñácas!

Pues de acuerdo a lo ayer adelantado por la regidora e integrante de la Comisión Especial Plural Entrega-Recepción del Cabildo capitalino, María Engracia Carrasco, los dos primeros ex vividores públicos a los que pondrán en el banquillo de los acusados, son el ex director de Salud Municipal, Arturo García Arellano, y la ex coordinadora de Seguridad Ciudadana, Alba Celina Soto Soto. ¡Pácatelas!

Y como “el miedo no anda en burro”, es que la que luego luego “le sacó al bulto”, es Alba Celina, al ventilarse que hasta se enfermó con esa citada que le hicieron, ya que envió una carta para justificar su ausencia por presuntos motivos de salud, lo que por supuesto que se prestó a la duda, al intuirse que más bien se trató de una excusa para no acudir a esa requerida que le había programado para las 13:00 horas.

En tanto que quien hay que ver si hará acto de presencia, es García Arellano, quien está agendado para las 10:00 horas, en una comparecida que tendrá lugar en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal, que todavía no se sabía si serán privadas o públicas, a la vez que éste mismo martes darán a conocer el resto del calendario de esas confesiones, cuya ex alcaldesa, Angelina Muñoz, sería la última convocada.

Eso por como ha quedado más que comprobado, que son unas pasarelas con las que no logran nada, por no pasar de ser meramente mediáticas y politizadas, al llegarse al grado de que ni siquiera dan a conocer los resultados de esas presuntas investigaciones, según esto para no entorpecerlas, pero lo único cierto es que terminan los tres años del Gobierno, y jamás se sabe que procedan contra alguien. Así la farsa.

