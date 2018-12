Reconocen esfuerzo de voluntarios

La titular del DIF Sonora, Margarita Ibarra Platt, conmemoró el Día Internacional del Voluntariado en Navojoa

Quienes entregan su tiempo y esfuerzo por el bien de las niñas y niños de Sonora, son quienes dan vida a los centros comunitarios y ayudan a construir una mejor sociedad, a través de la enseñanza de valores, destacó Margarita Ibarra Platt, presidenta del Sistema DIF Sonora, al conmemorar el Día Internacional del Voluntariado en centros de Navojoa, en las comunidades de Tesia y Etchohuaquila, Pozo Dulce en Huatabampo, además de Guajaray y Mesa Colorada en municipio de Álamos.

Añadió que este tipo de encuentros con voluntarios del sur de Sonora buscan reivindicar su labor y el tiempo que le dedican a esta actividad, además de entregarles apoyos en reconocimiento a su esfuerzo.

“Creo que es mucho muy importante tener siempre estimulado y darles un reconocimiento a los voluntarios, el día 5 de diciembre fue el Día Internacional del Voluntariado, y ahorita lo que estamos haciendo es venir y festejar con ellos esta labor que hacen, estos centros no tendrían vida sin ellos, ellos el tiempo que dan es muy preciado y es algo que la gobernadora reconoce y valora”, indicó.

La presidenta del Sistema DIF Sonora explicó que los programas que se realizan en los centros comunitarios del Estado son de prevención de adicciones y se lleva a comunidades en situación vulnerable, con el cual niñas y niños de los 4 a los 17 años desarrollan distintas actividades recreativas y de aprendizaje académico con el apoyo de voluntarios de la misma comunidad.

“Este tipo de centros lo que buscan es la prevención de adicciones, donde a través de tres componentes que son la información, entretenimiento y formación que se desarrolla prestan un servicio aquí, tenemos deporte, arte, nivelación académica, sicología, y lo que es la ludoteca, donde se da el desarrollo de los valores, se imparte ahí y ahí se vive la práctica con niños desde los 4 años hasta los 17”, señaló.

La presidenta del Sistema DIF Sonora también entregó una silla de ruedas a la señora Andrea Leyva Valenzuela, quien por problemas de salud no podía levantarse de su cama, y ahora cuenta con un medio de desplazamiento fuera de su hogar.

Por su parte, la señora Erika Berenice Valenzuela Valenzuela, voluntaria en el centro de Etchohuaquila, agradeció que este tipo de programas lleguen a su comunidad, ya que ayudan a que niñas y niños enfoquen sus energías en actividades positivas para su formación.

“Es algo muy bonito, me siento muy alegre de que este programa haya llegado aquí, por los niños, prevención de drogas, enseñarles valores, muchas gracias a este programa”, expresó.

Daniel Fernando Vega Miranda, coordinador académico del centro comunitario de Guajaray, mencionó que las niñas y niños que acuden a tomar alguna clase además de aprender y ayudarse con sus actividades de la escuela, adquieren habilidades de socialización.

“Los niños para ellos es importante estar aprendiendo día con día constantemente, ya que ellos siempre es una iniciativa para ellos ir al centro, tanto para aprender a convivir, socializar con los demás niños de la comunidad”, dijo.