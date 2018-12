Eugenio Derbez estrena show en streaming

Conduce y produce LOL: “Last One Laughing”, un proyecto con el que busca impulsar a los nuevos valores de la comedia mexicana, se estrena el viernes en Amazon Prime Video

Eugenio Derbez debuta en el mundo del streaming a casi siete años de hacer reír a la gente con las últimas aventuras de “La familia P.Luche” en la televisión y de haberse dedicado al cine en los últimos años.

En entrevista, el actor señala que produce y conduce LOL: Last One Laughing, de Amazon Prime Video, porque a diferencia de lo que le ocurrió a él, desea ayudar a que los nuevos valores de la comedia mexicana tengan un espacio.

“En la vida tienes dos maneras de reaccionar ante lo que te pasa: todos tenemos historias de ‘mi papá, mi mamá o mi tía me hizo’, o ‘en el trabajo me bulearon, me cerraron puertas…’, a todos nos ha pasado.

“Uno tiene la opción de ser como lo que ocurrió (sic), o no querer hacer lo mismo. Por eso elijo apoyar a los jóvenes. A mí me costó mucho trabajo al inicio; tengo anécdotas terribles que no quiero contar, pero yo sí quiero ayudar”, señaló.

Derbez destacó que tiene la idea de expandir este proyecto para que llegue a Latinoamérica y realizar proyectos multinacionales como serie, película o realitiesde comedia.

“Me encantaría que el día de mañana los nuevos valores de la comedia digan que los apoyé (mejor) a que les cerré la puerta. Por eso me gusta apoyar al nuevo talento, y también a mí me encantaría juntarlos a todos los que se dedican a la comedia en Latinoamérica para poder hacer series, películas y demás con ellos”, añadió.

LOL significa un descanso para él tras protagonizar, producir y dirigir varios proyectos en poco tiempo.