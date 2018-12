Debe Célida buscar asesoría con los ex presidentes municipales de Hermosillo

A como va la actual administración municipal que encabeza la Presidente Municipal, Célida López Cárdenas, tendrá que buscar asesoría de los exalcaldes del PAN y PRI, para resolver los problemas de la comunidad. Célida no da una y siempre con ideas descabelladas. Quiere hacer lo mismo que el Presidente Andrés Manuel López, pero ya ven ustedes, tampoco las trae todas consigo.

La alcaldesa no debe ser tan cerrada y escuchar a la ciudadanía, porque los panistas no la quieren y los morenistas, tampoco. No puede actuar como militantes de la izquierda porque no lo es, ni de derecha, que sí lo es, pero no es bien vista por la militancia del Partido Acción Nacional (PAN). Lo que más le conviene es pedir la opinión del pueblo de Hermosillo.

Que no se haga bolas y que gobierne como ella quiera, siempre y cuando buscando el bienestar de la mayoría del pueblo…Sus asesores de izquierda no la convencen, porque no es su ideología y, los de derecha, no se acercan a ella, por lo que debe buscarlos para salir adelante. En serio, que busque la opinión de los ex presidentes municipales de Hermosillo…Yo lo haría.

No es nada fácil gobernar a un municipio como Hermosillo, en donde el dinero no alcanza para resolver los problemas de los barrios y colonias… y la de sus habitantes. Sí entra mucho dinero a las arcas públicas, pero este se tiene que administrar muy bien, porque luego vienen los malos manejos, no tanto de ella, sino de sus funcionarios, como les ha ocurrido a otros mandatarios.

En el asunto de la renta de los camiones recolectores de basura se ve la “mano negra”, por lo que más le vale analizar muy bien la operación, porque apenas lleva en el cargo público menos de tres meses. Sí urgen los carros de la basura, pero no para realizar una operación que se ve fraudulenta a todas luces, aunque no loa sea. Es mejor la “Calma chicha” que “me canso ganso”.

Reconoce Gobernadora a dos excelentes servidores públicos del Gobierno del Estado

Para reconocer a las y los funcionarios que se distinguen por su comportamiento íntegro, eficiencia y eficacia en sus labores, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó el reconocimiento a Servidora y Servidor Público Íntegros del Año 2018, acción que se realiza por primera vez en Sonora.

Acompañada por Migue Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría General, la mandataria estatal destacó la labor, compromiso y comportamiento de Evangelina Aguilar y Armando Hugo Encinas Norzagaray, funcionarios del Gobierno del Estado, reconocidos como Servidora y Servidor Público Íntegro del Año.

La gobernadora Pavlovich resaltó que Evangelina Aguilar y Hugo Encinas, quienes se desempeñan como profesionista especializado en desarrollo administrativo en la Coordinación de Calidad Organismos y Métodos de DIF Sonora, y reportero de Radio Sonora, respectivamente, son ejemplos a seguir dentro de la función pública, ya que a diario desempeñan una labor íntegra que representa los valores y principios que deben de distinguir a la administración estatal.

“Me da mucho gusto que esta vez estamos haciéndole honor a quien honor merece, a veces hablamos mucho del tema de corrupción y cómo prevenirla, pero también se vale incentivar y premiar a quienes son funcionarios de 100, a quienes son funcionarios íntegros, honestos y comprometidos, como muchos de ustedes”, afirmó la titular del Ejecutivo Estatal.

Felicidades a Evangelina y a Hugo, creo que merecen esto y más…Qué bueno que la Gobernadora Pavlovich Arellano hizo esta distinción a estos dos servidores públicos que son un ejemplo a seguir. Así como ellos, señora Gobernadora, hay muchos más.

Murió Carlos Gaxiola, excelente locutor, productor de radio, televisión y compositor musical

Se fue un buen amigo, compañero de trabajo, excelente locutor y productor de radio y televisión, Carlos Gaxiola Martínez. Lo conocí en Agua Prieta en donde él era locutor hace más de 40 años, junto a Efraín Martínez. Después se vino a Hermosillo y trabajamos juntos en las estaciones de radio XEBH “La correcaminos” y XEHQ “la chica de Sonora”. Después de dedicó a la producción comercial en radio y TV…Además, Carlos era un buen actor y mejor compositor de canciones.

Apenas lo miré la semana pasada en una placita que se ubica frente a su casa, pero nada más lo saludé desde mi auto; no me detuve a platicar y ahora me puede, porque hubiéramos podido conversar sobre los buenos tiempos de la radio. Así nos la pasamos todos estos años, él en lo suyo y yo en el periodismo. Esto fue a finales de los 70 y principios de los 80. No hace mucho tiempo me entregó su más reciente producción discográfica de su autoría.

Ahora, se nos adelantó en el camino este lunes en la madrugada, pero él seguirá entre nosotros, sus amigos, y de mucha gente que lo veía en la televisión en comerciales, principalmente, aquel negocio de botas en donde anunciaba los colores de estas y terminaba diciendo “Hasta lilas pa’l lilón”. Se fue Carlos, don Carlos, como le decían las nuevas generaciones de locutores. Descanse en paz.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

[email protected]