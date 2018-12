Descartan a Bryce Harper con los Yanquis

Bryce Harper simple y sencillamente no tiene cabida en los Yanquis de Nueva York, aseguró Brian Cashman, gerente general del club.

“No hay lugar”, afirmó Cashman, al señalar que la superestrella no cabe en el repleto outfield de los Yanquis y que moverlo a la inicial no era una opción.

Y es que con Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Aaron Hicks como los tres regulares, además de opciones como Brett Gardner, Jacoby Ellsbury y Clint Frazier en la banca, el club está más que cubierto en los jardines.

Aunque la idea de Harper como primera base ha sido mencionada por su agente, Scott Boras, esa posibilidad pareciera no interesarle a Cashman, a pesar de que los Yanquis tienen a dos peloteros poco probados como Luke Voit y Greg Bird en la posición.

Si eso no fue un comentario lo suficientemente claro en relación a Harper, Cashman dijo después que está sorprendido de que los medios le sigan preguntando sobre el posible interés del equipo.