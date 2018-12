Cosméticos que podrían poner en peligro tu embarazo…¡cuidado!

Sabemos que no se debe beber café ni comer sushi en el embarazo, pero, ¿qué hay de los cosméticos? Y con ello me refiero a todos los productos que integran la rama del cuidado personal: cremas, aceites, lápices labiales…Bueno, lo creas o no, algunos de estos cosméticos, en el embarazo, pueden ser muy nocivos para ti y tu bebé.

¿Cuáles son estos productos, en los cuales, sus ingredientes están contraindicados en el embarazo? La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) te lo revela en el siguiente listado:

1. Desodorantes

¡Ojo! No se trata de todos solo de los que contienen sales de aluminio. ¡Consulta la etiqueta de tu desodorante antes de usarlo!

2. Cosméticos contra el acné

Aunque es normal experimentar “brotes más agresivos” consecuencia de los cambios hormonales. Estos cosméticos o tratamientos suelen contener peróxido de benzoilo (tóxico para el embrión), y ácido salicílico, presente en cremas, toallitas y geles limpiadores.

3. Anticelulíticos

Lo sabemos, no es fácil ver que el embarazo produzca cambios como la celulitis, pero no olvides que estas cremas contienen cafeína, la cual tiene una fuerte penetración potente en el organismo, aunque si aplicación sea cutánea, y puede dañar al feto.

4. Lápices labiales

Algunas barras de alta fijación contienen plomo, un ingrediente que traspasa con facilidad la placenta.

5. Tinte de cabello

Estos cosméticos contienen amoníaco, un químico que en el primer trimestre del embarazo puede dañar los órganos del bebé.

La maternidad convierte a una mujer más bella…¡No ocultes los cambios con cosméticos que pueden poner en riesgo tu embarazo!

Fuente: Salud 180