Científicos logran leer la mente de ratas gracias a mapas cerebrales

Los científicos austríacos han sido capaces de predecir a dónde iría una rata observando únicamente qué neuronas se activaban en el hipocampo del roedor, reveló un estudio publicado en la revista Science Daily. Además, los investigadores crearon ‘mapas cerebrales’ para visualizar las decisiones que tomaban los animales.

Durante el experimento, las ratas se movieron por un laberinto con ocho compartimientos, tres de los cuales contenían recompensas en forma de comida. Las ratas estuvieron en el laberinto más de una vez para formarse recuerdos de dónde estaban escondidas las recompensas. Tal tarea era necesaria para determinar dos formas diferentes de memoria espacial: la referencia y la memoria de trabajo.

La memoria de referencia es la memoria que permite a una rata recordar qué compartimientos contienen recompensas y cuáles no. La memoria de trabajo es la memoria que hace un seguimiento de los compartimientos a los que aún no ha llegado la rata, para que el roedor no haga viajes innecesarios. Para poner a prueba la memoria de trabajo los investigadores modificaron el experimento de tal manera que solo los compartimientos que contenían recompensas estuvieran abiertos, y para testar la memoria de referencia cerraron los compartimientos que la rata ya había visitado.

La actividad de las células de lugar de la rata en el momento de la elección de la ruta daba a los investigadores una idea de los planes inmediatos del animal. Los investigadores no solo podían predecir dónde iría la rata, sino que también sabían de antemano cuándo cometería un error, “repitiendo un itinerario equivocado”.

Los científicos plantearon la hipótesis de que el cerebro utiliza diferentes estrategias para resolver las tareas de la memoria de referencia y la de trabajo.

Fuente: actualidad.rt