“Arde” el vestuario de los Toros de Chicago

Los Bulls llegarán a México mal y de malas.

Varios jugadores de la quinteta de Chicago acudieron este domingo a la Asociación de Jugadores de la NBA para acusar lo que ellos llamaron como “tácticas extremas” de su nuevo entrenador Jim Boylen, según reportó el portal Yahoo Sports.

Boylen tomó al equipo de Illinois tras la destitución de Fred Hoiberg, pero los Bulls siguieron su caída hasta darse una derrota indigna ante los Celtics de 77-133.

Ahora, con el descalabro de ayer de 108-89 ante Sacramento, los Bulls llegan a México con el ánimo por los suelos y con una de las dos peores marcas de toda la liga, 6-22.

La otra marca perdedora es la del Jazz de Utah, equipo que también jugará este fin de semana en la CDMX.

A pesar de no haber sido una denuncia oficial ante el gremio de jugadores, estrellas como Zach LaVine y Justin Holiday si se han quejado con sus compañeros de las formas de entrenamiento de Boylen, pues no concuerdan con los métodos militares que ha llegado a utilizar, combinados con prácticas de hasta tres horas y media.

Otras de las polémicas decisiones del entrenador han sido el castigar a algunos titulares a muchos minutos sin jugar, además de llevar hasta el límite a algunos en las prácticas tras las derrotas del equipo.

La gota que derramó el vaso fue el haber convocado a una reunión física para el domingo, a la cual se negaban asistir, pero terminaron acudiendo todos.

Al parecer, el ambiente no mejora en el vestuario del equipo de Chicago y con la visita al País para jugar este jueves ante el Orlando Magic, no pinta para tomar otro rumbo, pues tanto Boylen como los jugadores no han tenido la mejor relación y la dinámica de juego va en franca picada.