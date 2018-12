Ahora van contra asaltantes de camiones

Le “sale tiro por la culata” a la alcaldesa

Cunde la duda sobre par de detenciones

Está en ruinas y “en la vil chilla” el PRD

Ahora van contra asaltantes de camiones…Y así como en su momento acabaron con los atracos de los “macheteros”, al parecer de la misma forma terminarán con los asaltantes de los camioneros urbanos, por como el pasado viernes por la noche abatieran a dos hampones que acababan de asaltar un ruletero, usando armas de fuego, y pretendieron darse a la fuga. De ese pelo.

Pues así está de letal el mensaje que le están mandando a ese tipo de ladrones, vía el poder de reacción de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es Fiscal, Claudia Indira Contreras, en hechos ocurridos en la zona del Parque Industrial, en las cercanías de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH).

Ya que mediante un trabajo de inteligencia en forma coordinada con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), perteneciente a la Secretaría de Seguridad, de la que es titular David Anaya, implementaron una estrategia de vigilancia en ese sector, por ser donde se había reportado una mayor incidencia de esos robos, que en noviembre sumaron trece y más de 50 en lo que va del año. ¡Ñácas!

De esa forma es que lograran sorprender e interceptar a Miguel Enrique “N.”, de 18 años de edad, y José Luis “N.”, de 17 años, cuando despojaron del dinero a un chofer de un camión de la Línea 4, y es que no se percataron de la presencia de los oficiales policíacos, por lo que intentaron correr, y es cuando se toparon con los guardianes del orden, quedando sin vida en el mismo lugar donde delinquieron. ¡Tómala!

Y ciertamente que no eran unos delincuentes comunes y corrientes, a pesar de su corta edad, al aflorar que estaban implicados en al menos 23 asaltos a operadores y usuarios del transporte público de esta Capital, de ahí que “tanto fue el cántaro al agua” o a esa modalidad de asaltadas, hasta que los mataran, eso en base a testimoniales y pruebas periciales, de lo que deducen que eran unas auténticas “fichitas”.

Eso al comprobarse su modus operandi, ya que se subían a las unidades de pasaje en horario nocturno, en el trayecto donde hay menos pasaje abordo, a eso de entre las 20:00 y 22:00 hora, para luego amenazar a los conductores y pasajeros con un par de pistolas, una tipo revólver color cromo, calibre .38 especial, y la otra escuadra negra, calibre .380, por lo que sí que “eran de armas tomar”. ¡Pácatelas!

Sin embargo y después de ese fatídico fin que tuvieran, sí que a los maleantes que les ha dado por robar en esos camiones, muy seguramente que de aquí pa´l real lo van a pensar dos veces antes de correr el riesgo de ser agarrados infragantis por los agentes de la AMIC y PESP, porque lo que son los municipales al mando del Comisario, Luis Alberto Campa, por lo que se ve simplemente no previenen nada. ¡Ups!

La verdad que ya se hacía urgente el que tuvieran un acierto como ese, por como están expuestos los usuarios de ese servicio transporteril, como lo exhibe que al registrarse ese mortal suceso, en el mencionado vehículo había siete personas, entre ellos una madre con un bebé de 6 meses de edad, por lo que ese es el riego que enfrentan, de ahí que adelantaran que seguirán con esos operativos. ¡Órale!

De tal suerte que así está el uno dos que hicieran Contreras Córdova y Anaya Cooley, después de que se supiera que el primero llegado y llegando. y como de rayo se coordinara con la FGJE. De ese vuelo.

“Sale tiro por la culata” a la alcaldesa…A la que vaya que “le salió el tiro por la culata”, es a la alcaldesa Célida López Cárdenas, porque a la par de que anunciara que harán una consulta pública para que los ciudadanos voten si están de acuerdo o no con la cancelación de la concesión para iluminar Hermosillo, por otro lado le están proponiendo una referente a los carros recolectores de basura. ¡Zaz!

En esos términos está la revirada que le están haciendo a Célida Teresa y por los regidores de su mismo Partido, como son los de Morena, por voz de Armando Moreno Soto, por ni ellos estar de acuerdo con el dineral o las millonadas que pretenden pagar por el arrendamiento de 30 de esas unidades, a razón de $144 millones 800 mil pesos durante 30 meses, lo que consideran que está fuera de toda proporción.

Y es que partiendo de una matemática de lo más elemental, estilan que lo más viable es la comprada de esos vehículos, por cada uno costar alrededor de $2 millones de pesos, que sumados por una treintena, daría un monto de $60 millones de pesos, es decir, menos de la mitad de lo que pagarían, al hacer una diferencia de más menos $84 millones de pesos, que es donde dicen que podría estar el negociazo. ¿Será?

Con todo y que López Cárdenas y los de esa área han justificado que por la falta de “lana” es que recurrieran a esa opción de contratarle esa renta a la empresa Clear Lea$ing, y ante lo cual según esto todavía no está dicha la última palabra, según lo ventilado por los ediles del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que como para que la cuña apriete, son del mismo ¡¡palo¡¡

De ahí que hay que checar el dato, pa´ ver que respuesta les da la “presimun” ex panista y ahora morenista, ante esa iniciativa para que en una sesión de Cabildo se someta a votación si se realiza esa consultada, a fin de que una vez que se adquieran esos camiones, estén en condiciones de volver a los dos días por semana en el servicio de recolección en los domicilios y no sólo uno como hoy en día. ¡Qué tal!

Cunde la duda sobre par de detenciones…Ahora sí que por el horno no estar para bollos, es que el fin de semana corriera como reguero de pólvora la noticia de las órdenes de aprehensión ejecutadas contra dos dizque responsables de fraude agravado en perjuicio de los trabajadores de transporte, mismas que fueran giradas por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS). ¡Tómala!

Porque con todo y que no se ventilaran los nombres de los fraudeadores, por la presunción de inocencia, como lo contempla el alcahuete Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero aseguran que no se necesita ser brujo ni nada parecido, para suponer que son unas detenciones que tienen que ver con los ex directivos de la requisada Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa).

Lo anterior derivado del de a cómo después de que los sacaran de la jugada o del manejo de esa actividad, se destaparan una serie de irregularidades, entre ellas el no pago de las cuotas de los choferes al IMSS e Infonavit, a pesar de que religiosamente se las descontaban, en lo que es una suma millonaria que no saben a qué bolsillo fueran a parar y que es lo que ahora están investigando para esclarecerlo. ¡Vóitelas!

No obstante que al respecto no ha habido quien “de luz” o color, porque lo que es el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza, únicamente se limitó emitir un escueto boletín, por lo que habrá que ver si el director del Transporte Estatal, Carlos Morales Buelna, suelta prenda sobre eso, y más porque adelantan que en los próximos días podrían salir más de esas sorpresivas órdenes de arresto. ¡Glúp!

Al manejarse que eso es una muestra de que la “limpia” iniciada en ese sector no se limitará a la requisa que hicieran de Sictuhsa, sino que al parecer irán hasta las últimas consecuencias, por las indagaciones que mantienen para desenmascarar la presunta red de corrupción con la que operaban y que de paso también defraudó la confianza de los usuarios, por como tocara fondo ese rubro y en todos los sentidos.

Queda en ruinas y “en la vil chilla” el PRD…Los que se confirmó que quedaron en ruinas y “en la vil chilla”, después del proceso electoral del pasado 1 de julio, son los del Partido de la Revolución Democrática (PRD), según lo recientemente “apechugado” por su fantasmal cabecilla estatal, Miguel Ángel Armenta, de ahí que desde hace rato comenzaran con un proceso de liquidación del personal.

Ante lo que concluyen que así está esa “liquidada” que el electorado le diera a lo poco que ya quedaba del “Perderé”, después de que se transformara en un instituto político de tribus o grupos de izquierda que se dividieran, para al final en su mayoría optar por irse a Morena, de ahí que hasta el derecho al financiamiento público estatal perdieran, al no lograr el 3% de la votación. De ese tamaño.

O séase que los perreduchos no sólo se están quedando sin el cuadro no la estampa, sino también sin “lana”, que era algo que mantenía a perfiles como el de Armenta Ramírez, porque eso les aseguraba tener una chamba, además de colocar a todo el séquito que los acompañaba, pero ahora se están viendo en la necesidad de “recortar” hasta la secretaria, personal administrativo y demás. Ni más ni menos.

Razón por la cual es que ante esa debacle perredista y estando al frente de ella el gris de Miguel Ángel, es por lo que ahora le ha dado por hacerla de sicario de la grilla, al únicamente así interpretarse que hoy en día esté alentando demandas contra ex autoridades municipales, al dejarse entrever que las ha estado promoviendo por encargo o para hacerle “el trabajo sucio” a alguien. Esa es la percepción que hay.

Es por lo que elucubran que ahora hasta con esa estrategia de “golpetello” están tratando de darse a notar, a la que no recurrieron ni en la época electoral, lo que ya da que pensar, y no precisamente para bien.

