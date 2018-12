Dormir después de comer, ¿bueno o malo?

Dormir después de comer es un hábito muy común en muchas personas, ya que después de comer puede darnos sueño, pero, ¿dormir después de comer es bueno o malo?

De acuerdo con un estudio publicado por Institute of Sports Sciences & Medicine, no se recomienda dormir después de comer, la razón principal es que no permites que el organismo haga digestión correctamente.

Te mostramos otras razones por la que dormir después de comer no es una buena idea:

Acidez y reflujo

Si te recuestas inmediatamente después de comer, los jugos gástricos suben por el esófago y causan reflujo, es decir, la sensación de que la comida se te regresa.

Indigestión

Como bien lo mencionaron en el estudio, si duermes después de comer estás bloqueando el proceso de digestión y tendrás las sensación de ‘estómago pesado’ por varias horas.

Aumento de peso

Aunque no lo creas dormir después de comer te sube de peso. Esto debido a que las propiedades de los alimentos no se digieren correctamente y aumentan sus calorías.

Problemas cerebrovaculares

Cuando no dejamos pasar el tiempo necesario para la digestión y dormimos inmediatamente, puede presentarse una falta de oxigenación, el cual podría desencadenar en un episodio cerebrovascular.

Por lo tanto, para evitar estos problemas de salud por dormir después de comer, lo que recomiendan los expertos recomienda no dormir antes de 40 minutos de haber ingerido alimentos.

Asimismo, evitar comidas pesadas durante la noche.

Fuente: Salud 180