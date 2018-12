Dejan accidentes 12 personas lesionadas

En los siete días se atendieron 31 percances, de los cuales 25 fueron choques entre vehículos

En Hermosillo 12 personas resultaron lesionadas tras participar en accidentes viales que se suscitaron entre el 3 y 9 de diciembre.

De acuerdo a datos del Departamento de Tránsito, en los siete días se atendieron 31 percances, de los cuales 25 fueron choques entre vehículos, uno fue impacto contra objeto fijo.

También se presentaron tres atropellamientos y una volcadura; tanto en la zona rural como en el área urbana.

Sobre conducción punible

En el periodo se detectó a 129 personas incurriendo en el delito de conducción punible, en diferentes sectores del municipio.

La ubicación de los conductores se llevó a cabo durante recorridos de prevención y por cometer infracciones; todos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Las multas

Los agentes formularon cuatro mil 927 infracciones por diversas faltas a la Ley de Tránsito, siendo las más recurrentes el exceso de velocidad, con 189.

También sancionaron 256 personas por combinar el uso del celular con la conducción y a 439 por no portar el cinturón de seguridad; por no respetar señal de alto se multó a 94 y a 341 por no respetar semáforo.

Las multas también fueron para 17 conductores que estacionaron en zona de discapacidad, 103 que aparcaron sobre aceras y para 125 por tripular vehículos sin placas de circulación.