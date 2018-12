Continuarán evaluaciones a docentes

Esteban Moctezuma Barragán aclaró que los resultados de las evaluaciones no serán punitivos

A unos días de que sea presentada la iniciativa para abrogar la reforma Educativa, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, aseguró que el plan de trabajo contempla es continuar con evaluaciones a docentes, pero sin que sean punitivas.

De acuerdo con el funcionario, los docentes no están en contra de que se les evalúa, sino que haya castigos para quienes no aprueban, por lo que la nueva administración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabajará para que quienes no pasen las pruebas sean capacitados en los temas en los que requieran apoyo.

Van a seguir las evaluaciones, va a seguir todo el tema de ver cuáles son las áreas de oportunidad de los maestros, pero no para sancionarlos, sino, fundamentalmente, para comenzar a capacitarlos en temas que requieran más apoyo”, aseguró en entrevista radiofónica.

El titular de la SEP afirmó que los profesores tendrán que tomar cursos de capacitación para mejorar y actualizar sus conocimientos, así como para reforzar otros; además, quienes estén mejor preparados ganarán más.

“La capacitación sólo será obligatoria a los maestros en función de qué tipo de capacitación busquen recibir, cada maestro escogerá qué tipo de capacitación recibirá, si quieren ganar más, deben estar mejor preparados”, dijo.

Moctezuma Barragán destacó que la iniciativa de una nueva Reforma Educativa que la SEP trabajó está realizada en colaboración con el magisterio con el objetivo de mejorar la enseñanza a los estudiantes por medio de la preparación de los docentes.

“Lo que queremos es echar para adelante la educación pública tanto en calidad como en equidad y una cuestión básica es hacerlo junto con el magisterio, entonces vamos a impulsar una relación constructiva y en la que se superen con capacitación los maestros para enseñar mejor a los niños y niñas”, comentó.

Explicó que entre maestros, sociedad, expertos y la secretaría se creará un sistema de actualización permanente de los modelos educativos, así como de los planes y los programas escolares.