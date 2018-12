Asume Ernesto Munro dirigencia del PAN en Sonora

Carmen Chávez Mada

Aseguró que para 2021 el blanquiazul será la principal opción para el ciudadano

Con el compromiso de que llevará al PAN como la principal opción en 2021 y ganar la gubernatura de Sonora, tomó protesta como nuevo dirigente del partido en el estado Ernesto Munro Palacios para el período 2018 -2021.

Ante la asistencia Humberto Aguilar, representante nacional del Comité Directivo de Acción Nacional y militantes panistas del estado, así como integrantes de su familia, Munro Palacios comentó que Sonora le demostrará a México que el PAN no está muerto.

En su primer discurso, el Presidente del Comité Ejecutivo del PAN Sonora lamentó que el partido haya perdido la brújula de la democracia en los últimos años y adoptara una práctica nociva de designar candidatos, como una copia vil y vulgar de lo que realiza el PRI.

“Qué bueno que vayamos aprendiendo de los errores, porque no creo que el actual Comité Ejecutivo Nacional siga con designaciones. El Comité Ejecutivo Estatal ya no hará más designaciones de candidatos, no importa cómo se llamen o de dónde vengan, así que al diablo con las designaciones”, resaltó.

Subrayó que nunca más habrá una PAN dividido y dominado por los grupos del poder, “estamos en un parteaguas o hacemos lo correcto o desaparecemos o nos convertimos en el Verde, PT qué vergüenza”.

Exhortó a la militancia a trabajar en la sociedad, con sindicatos, organizaciones civiles, universidades y no actuar como un mero espectador de discursos, un nombre anotado en registro o un esporádico realizador de actividades del partido.

Al referirse al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la única coincidencia que tiene con él es que a los dos les gusta el béisbol y lo consideró como una persona antidemocrática, que no escucha, autoritario y que no reconoce la existencia de los tres poderes en el país

Aprovechó el momento para reconocer la labor desarrollada por David Galván Cázares, al subrayar que fue un presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN Sonora, honesto, comprometido responsable, justo e imparcial; además, manifestó sus respeto y respetos a la planilla de Jesús Ramón Díaz Beltrán, quien fue su contrincante en la contienda interna.