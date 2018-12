Se despide “El Tata” con título

“El Tata” Martino le regaló una última alegría a la afición de Atlanta antes de partir, posiblemente rumbo a la Selección Mexicana.

El técnico argentino condujo al Atlanta United al campeonato de la MLS Cup tras derrotar 2-0 al Portland Timbers, gracias a los goles de Franco Escobar y del venezolano Josef Martínez, máxima figura del equipo rojinegro.

Martínez, quien fue el mejor anotador de la MLS esta temporada con 35 goles, abrió el marcador al 39′ y encaminó el triunfo para el equipo de Martino.

Al inicio de la segunda mitad, al 54′, el argentino Escobar consiguió el 2-0 que permitió al Atlanta United manejar el trámite del juego con comodidad para llevarlo a buen puerto y así conseguir su primer título de la MLS.

Al finalizar el partido, Martino aseguró que el campeonato era un objetivo que directivos y cuerpo técnico se plantearon desde su llegada a Estados Unidos.

“En realidad era una convicción que teníamos. Nosotros no sólo la apoyamos si no que vinimos porque el proyecto era muy claro. En dos años les pude regalar un título. El trabajo no cambia, la dedicación, más allá del título””, aseguró “El “Tata”, quien al ser cuestionado por su futuro prefirió no dar detalles y disfrutar de la celebración.

“(Sigue) disfrutar este título y descansar, el lunes vemos (qué viene)”, aseguró el técnico argentino, que bromeó sobre una posible visita a México en próximos días.

“(En México) tengo a mi bisabuela, a visitarla”.