Michelle Salas sufre discriminación en un restaurante

La hija de Luis Miguel y de Stephanie Salas hizo su denuncia a través de su cuenta en Instagram, en inglés, lo que le valió varias críticas

Ser hija de Luis Miguel no salva a Michelle Salas de la discriminación.

La joven diseñadora contó en una de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que retomó E! Online, que vivió la discriminación por hablar en español en un restaurante.

La también hija de Stephanie Salas dijo que la semana pasada una mujer se le acercó a pedirle que no hablara más en español y que se regresara a su país.

“Como inmigrante mexicana experimenté esta situación donde me sentí muy incómoda. La otra noche estaba en un restaurante y una chica me dijo ‘Por favor, deja de hablar en español’, me quedé de: ‘¿Qué?’. Y ella siguió diciendo ‘Sí, que dejes de hablar en español o regrésate a tu país’.

“Me molestó tanto… Para hacer la historia tan larga, somos seres humanos, venimos de diferentes lugares y no importa qué lengua hables, cómo luzcas… Encuentro esto muy cruel, intolerable y totalmente irrespetuoso”, dijo la chica de 29 años en un video que grabó en inglés.

Tras la desagradable experiencia, Salas decidió unirse a la campaña Share for Good.

La nieta de Silvia Pinal fue criticada por algunos usuarios por hacer un video de denuncia en inglés.