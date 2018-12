Es la vacuna la mejor protección contra la Influenza

Para evitar cuadros graves que pongan en peligro la vida de quien padezca Influenza, la mejor medida para estar protegidos es la vacuna, enfatizó Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.

El biológico, señaló, es seguro, gratuito y efectivo, tarda de 15 a 20 días en proteger y sólo se presentan después de la vacunación reacciones comunes de cualquier vacuna, como dolor en el lugar de la inyección y ligero malestar general.

Refirió que las personas que después de vacunarse refieren se sintieron mal, puede ser por tres motivos: que ya estaban enfermos al recibir la vacuna o empezando a estarlo; enfermaron de Influenza días antes por lo que la vacuna no logró su efecto; o padecieron de otros virus respiratorios comunes en invierno con síntomas similares a los de Influenza.

“La vacuna no protege de resfriados u otros cuadros respiratorios comunes, únicamente es contra la Influenza, incluso se pueden enfermarse de ella, más no presentar complicaciones”, apuntó.

El especialista mencionó que la Influenza es mucho más grave y mortal en mujeres embarazadas, personas con diabetes, obesidad, sobrepeso, presión alta y con enfermedades de los pulmones y tabaquismo, por lo cual se consideran en grupo de riesgo y son quienes es de suma importancia que se vacunen.

Aclaró que las personas que se vacunaron el año pasado deben volver a hacerlo, pues la vacuna contiene los serotipos de protección de los virus que circulan en la temporada actual, por lo cual es necesario aplicarse cada año.