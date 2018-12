Celebran 15 aniversario de Pastorela Navideña

Con talento, capacidad y esfuerzo, 103 alumnos con discapacidad intelectual, motriz, visual, auditiva y múltiple, realizaron la XV edición de la tradicional Pastorela Navideña organizada por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

El encargado de despacho de la SEC, Víctor Guerrero González, acompañado de la presidenta del DIF-Sonora, Margarita Ibarra, así como de la vocal presidenta del Voluntariado de la SEC, Azucena Avendaño Valenzuela, atestiguaron la emocionante puesta en escena que en su edición 2018 se tituló “Un pastor muy especial con alas, cuernos y cola”.

Durante una hora los asistentes tuvieron la oportunidad de observar el talento y entusiasmo de las niñas y niños, que acompañados de sus docentes, enviaron un mensaje de tolerancia, responsabilidad, solidaridad y respeto hacia las personas discapacitadas.

Con más de un mes de anticipación iniciaron los ensayos y preparativos del evento, que permite reconocer el potencial de los alumnos y demostrar que no existen barreras para alcanzar una educación integral.

A través de acciones como ésta buscan sensibilizar a la comunidad en general, sobre las capacidades, habilidades y talentos artísticos de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, así como fomentar valores dirigidos a la inclusión educativa.

La Pastorela Navideña forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre y permite afianzar la cultura de integración e igualdad.

Este gran evento se llevó a cabo en el Teatro Auditorio del Colegio de Bachilleres, plantel Villa de Seris, bajo la coordinación de las Direcciones de Educación Especial Estatal y Federal, y con el apoyo de los Centros de Atención Múltiple de Hermosillo.

Los alumnos y docentes participantes acuden diariamente a los Centros de Atención Múltiple Estatal (CAME) No. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 20 y 25 que operan en Hermosillo.