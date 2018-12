Apuesta Gobierno por plantas hidroeléctricas de la CFE

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostará a las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generar más energía a fin de contrarrestar la dependencia del País de empresas extranjeras.

En el marco de la presentación del Programa Nacional de Electricidad, Rocío Nahle, Secretaria de Energía, adelantó que la CFE solicitará 20 mil millones de pesos adicionales en 2019 para rehabilitar las 60 plantas hidroeléctricas del País, de las cuales -advirtió- al menos 25 se encuentran en paro.

“El licenciado (Manuel) Bartlett (director de ls CFE) habló de cuál es el diagnóstico que tienen y cómo en este primer año, de acuerdo al diagnóstico que levantaron, es intervenir las 60 (hidroeléctricas), hay algunas que requieren más intervención, y hay otras que es menos”, dijo en entrevista.

“Van a repotencializar las 60 hidroeléctricas que hay en el País. Una gran parte, 28 o 25 hidroeléctricas, están paradas o a baja carga; es energía limpia, hay que repotencializar, porque estuvieron abandonadas las turbinas, y en eso se ha trabajado en el proyecto energético para, precisamente, impulsar las energías limpias, impulsar las instalaciones que tiene la CFE”.

En las instalaciones de la hidroeléctrica de Malpaso, el Presidente López Obrador criticó que actualmente se tiene que comprar a privados la mitad de la energía eléctrica que se consume, debido a que los Gobiernos anteriores abandonaron la infraestructura nacional de la CFE para beneficiar a empresas.

“No vamos a poder revertir en el corto plazo este grave problema de la dependencia que se tiene de la compra de la energía eléctrica, no va a ser un asunto a resolverse en el corto plazo, pero ya tenemos que elaborar un plan para ir hacia la autosuficiencia”, indicó en su discurso.

Planteó que se debe apostar a las hidroeléctricas del País para revertir la dependencia energética mediante la producción de electricidad barata y limpia.

“Creo que estas hidroeléctricas de Angostura, Chicoasén, Malpaso, Peñitas, las 60 hidroeléctricas el País, pueden producir más energía si se modernizan. Si ya tenemos el embalse, se tiene el agua, ¿por qué no pensar en modernizarla? Ésta y las otras hidroeléctricas y producir energía limpia, porque la energía que se produce con el agua es la más limpia de todas, la que menos contamina y la más barata.

“Por eso, tenemos que pensar en la modernización de las hidroeléctricas como una opción, como una alternativa de explorar la posibilidad de modernizar la generación de energía, el sistema de turbinas para utilizar el agua, utilizar toda la infraestructura”, dijo.

El Mandatario descartó construir más plantas hidroeléctricas, debido a la oposición de ambientalistas, pero garantizó que no volverá a cerrarse ninguna.

“Si ya se tiene toda esta infraestructura, vamos a potenciarla, vamos a modernizar estas plantas y que se frene -esa ya es una instrucción- el desmantelamiento de la CFE. No se va a cerrar una sola planta más, se acaba la política de estar cerrando las plantas de generación de energía eléctrica de la CFE”, agregó.